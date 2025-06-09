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Взрыв на базе американских ВВС в Японии – пострадали военные - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Взрыв на базе американских ВВС в Японии – пострадали военные
Взрыв на базе американских ВВС в Японии – пострадали военные - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Взрыв на базе американских ВВС в Японии – пострадали военные
Из-за взрыва на базе американских ВВС в Японии не менее четырех человек получили травмы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны страны. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T09:17
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новости
сша
взрыв
ввс сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Из-за взрыва на базе американских ВВС в Японии не менее четырех человек получили травмы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны страны.О взрыве на объекте на территории американской базы, управляемом силами самообороны Японии ранее в понедельник сообщили японские СМИ. Предполагалось, что инцидент произошел на объекте временного хранения обнаруженных неразорвавшихся снарядов.Агентство Киодо уточняет, что взрыв произошел, когда служащие сил самообороны Японии вели приготовления к утилизации неразовавшегося боеприпаса. Все четверо пострадавших – военнослужащие гарнизона Наха наземных сил самообороны Японии. У них рваные раны рук и оглушение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, сша, взрыв, ввс сша, происшествия
Взрыв на базе американских ВВС в Японии – пострадали военные

При взрыве на базе американских ВВС в Японии пострадали четверо военнослужащих – СМИ

09:17 09.06.2025
 
© © Flickr / MShadesЯпонская полиция. Архивное фото
Японская полиция. Архивное фото
© © Flickr / MShades
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Из-за взрыва на базе американских ВВС в Японии не менее четырех человек получили травмы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны страны.
О взрыве на объекте на территории американской базы, управляемом силами самообороны Японии ранее в понедельник сообщили японские СМИ. Предполагалось, что инцидент произошел на объекте временного хранения обнаруженных неразорвавшихся снарядов.
Агентство Киодо уточняет, что взрыв произошел, когда служащие сил самообороны Японии вели приготовления к утилизации неразовавшегося боеприпаса. Все четверо пострадавших – военнослужащие гарнизона Наха наземных сил самообороны Японии. У них рваные раны рук и оглушение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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