https://crimea.ria.ru/20250609/vzryv-na-baze-amerikanskikh-vvs-v-yaponii--postradali-voennye-1147052146.html

Взрыв на базе американских ВВС в Японии – пострадали военные

Взрыв на базе американских ВВС в Японии – пострадали военные - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Взрыв на базе американских ВВС в Японии – пострадали военные

Из-за взрыва на базе американских ВВС в Японии не менее четырех человек получили травмы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны страны. РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T09:17

2025-06-09T09:17

2025-06-09T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Из-за взрыва на базе американских ВВС в Японии не менее четырех человек получили травмы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство обороны страны.О взрыве на объекте на территории американской базы, управляемом силами самообороны Японии ранее в понедельник сообщили японские СМИ. Предполагалось, что инцидент произошел на объекте временного хранения обнаруженных неразорвавшихся снарядов.Агентство Киодо уточняет, что взрыв произошел, когда служащие сил самообороны Японии вели приготовления к утилизации неразовавшегося боеприпаса. Все четверо пострадавших – военнослужащие гарнизона Наха наземных сил самообороны Японии. У них рваные раны рук и оглушение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, взрыв, ввс сша, происшествия