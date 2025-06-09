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ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области
ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области - РИА Новости Крым, 09.06.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области
Киевские боевики нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T12:31
2025-06-09T12:37
александр хинштейн
курская область
рыльск
новости
всу (вооруженные силы украины)
видео
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В результате атаки по селу Пригородняя Слободка, по предварительной информации, погиб 64-летний мужчина. Еще пять человек пострадали. У трех мужчин осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ, рассказал Хинштейн.Информация о последствиях уточняется.Накануне боевики киевского режима ударили по подстанции 110 кВ "Рыльск". В четверг ВСУ обстреляли жилые дома в Рыльске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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александр хинштейн, курская область, рыльск, новости, всу (вооруженные силы украины), видео, обстрелы всу
ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области

ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области

12:31 09.06.2025 (обновлено: 12:37 09.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В результате атаки по селу Пригородняя Слободка, по предварительной информации, погиб 64-летний мужчина. Еще пять человек пострадали. У трех мужчин осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ, рассказал Хинштейн.
"Атака ВСУ пришлась по территории центра им. Гранина. В результате удара повреждена крыша, остекление, фасад здания музея. Крыша центра загорелась – площадь составила порядка 400 кв. м. Пожарные расчеты сейчас ликвидируют возгорание", – проинформировал он.
Информация о последствиях уточняется.
Накануне боевики киевского режима ударили по подстанции 110 кВ "Рыльск". В четверг ВСУ обстреляли жилые дома в Рыльске.
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Александр ХинштейнКурская областьРыльскНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)ВидеоОбстрелы ВСУ
 
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