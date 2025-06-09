https://crimea.ria.ru/20250609/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-dosugovomu-tsentru-v-kurskoy-oblasti-1147057049.html
ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области
ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области - РИА Новости Крым, 09.06.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области
Киевские боевики нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T12:31
2025-06-09T12:31
2025-06-09T12:37
александр хинштейн
курская область
рыльск
новости
всу (вооруженные силы украины)
видео
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В результате атаки по селу Пригородняя Слободка, по предварительной информации, погиб 64-летний мужчина. Еще пять человек пострадали. У трех мужчин осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ, рассказал Хинштейн.Информация о последствиях уточняется.Накануне боевики киевского режима ударили по подстанции 110 кВ "Рыльск". В четверг ВСУ обстреляли жилые дома в Рыльске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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александр хинштейн, курская область, рыльск, новости, всу (вооруженные силы украины), видео, обстрелы всу
ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области
ВСУ нанесли ракетный удар по досуговому центру в Курской области
12:31 09.06.2025 (обновлено: 12:37 09.06.2025)