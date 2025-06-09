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ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине - РИА Новости Крым, 09.06.2025
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине
Российские военные ночью нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно на западной Украине. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T13:22
2025-06-09T13:44
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские военные ночью нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно на западной Украине. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , новости сво, украина
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине

Массированный удар по аэродрому на западной Украине нанесли ночью российские военные – МО

13:22 09.06.2025 (обновлено: 13:44 09.06.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛетчики штурмовой авиации ВС РФ
Летчики штурмовой авиации ВС РФ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские военные ночью нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно на западной Украине. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе н.п. Дубно Ровенской области", – сказано в сообщении военного ведомства РФ.
Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ, перечислили в Минобороны РФ.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУНовости СВОУкраина
 
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