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ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине

ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине - РИА Новости Крым, 09.06.2025

ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине

Российские военные ночью нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно на западной Украине. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T13:22

2025-06-09T13:22

2025-06-09T13:44

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

потери всу

новости сво

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские военные ночью нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно на западной Украине. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , новости сво, украина