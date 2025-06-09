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ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине - РИА Новости Крым, 09.06.2025
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине
Российские военные ночью нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно на западной Украине. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T13:22
2025-06-09T13:22
2025-06-09T13:44
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
новости сво
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Российские военные ночью нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно на западной Украине. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , новости сво, украина
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине
Массированный удар по аэродрому на западной Украине нанесли ночью российские военные – МО
13:22 09.06.2025 (обновлено: 13:44 09.06.2025)