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Возвращение пленных и новая стратегия ВМФ России – главное за день - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Возвращение пленных и новая стратегия ВМФ России – главное за день
Возвращение пленных и новая стратегия ВМФ России – главное за день - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Возвращение пленных и новая стратегия ВМФ России – главное за день
Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной Киеву территории. Президент РФ Владимир Путин утвердил первую в истории... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T22:30
2025-06-09T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной Киеву территории. Президент РФ Владимир Путин утвердил первую в истории современной России Стратегию развития Военно-морского флота до 2050 года. ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому базирования самолетов тактической авиации ВСУ на Западной Украине и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. На Кубань пришла аномальная 40-градусная жара. Крым презентовал свой санаторно-курортный потенциал, включая инновационные методики лечения, на Всероссийском форуме "Здравница-2025" в Москве. Севастопольцы получат дополнительный выходной день в начале следующей рабочей недели.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Из украинского плена вернулась первая группа молодых военнослужащих РФИз украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Об этом сообщили в Минобороны России."9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет", – уточнили в ведомстве.Путин утвердил Стратегию развития ВМФПрезидент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории. Как рассказал помощник главы государства, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, решение о подготовке Стратегии было принято в июле 2024 года на совещании в Кремле."По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил", – сказал Патрушев.Удар ВС РФ по аэродрому на западной Украине и наступление в Днепропетровской областиПо данным Минобороны РФ, российскими военными нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов на западной Украине, на котором размещаются самолеты тактической авиации ВСУ. Уточняется, что речь идет об объекте, размещенном в районе города Дубно в Ровенской области."Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", – уточнили в ведомстве.Также подразделения российских войск в течение суток увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области", – сказано в сообщении военного ведомства РФ.В Кремле заявили, что наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области является в том числе работой по созданию буферной зоны.В Кубань пришла аномальная 40-градусная жараВ Краснодарский край сегодня пришла аномальная 40-градусная жара. О ее приближении предупредили в МЧС."В период 15 – 17 часов и вечером в северной половине края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39… +40 градусов", – сказано в сообщении.Крым презентует возможности своих санаториев в МосквеДелегация из Крыма представила санаторно-курортный потенциал республики на Всероссийском форуме "Здравница -2025" в Москве в рамках единого стенда. Об этом сообщили в Минкурортов РК.Приветствуя участников форума, министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий выразил уверенность в том, что благодаря крымской площадке потенциал республики будет оценен по достоинству."У участников форума есть возможность ознакомиться с лечебной базой и предлагаемыми программами лечения, инновационными методиками, внедряемыми в санаториях и новейшими технологиями", – отметил Ганзий.Севастопольцы получат дополнительный выходнойВ Севастополе третья рабочая неделя подряд будет укороченной. Согласно региональному закону, в связи с Днем города нерабочим станет понедельник, 16 июня."16 июня выходной. 14 июня является нерабочим праздничным днем – День основания города Севастополя", – сообщили в правительстве.Перенос производится в соответствии с законом города "О праздниках, памятных датах и иных праздничных днях", в который был добавлен и День города, уточнили в Заксобрании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Возвращение пленных и новая стратегия ВМФ России – главное за день

Возвращение первой группы российских пленных и стратегия ВМФ России – главное за день

22:30 09.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной Киеву территории. Президент РФ Владимир Путин утвердил первую в истории современной России Стратегию развития Военно-морского флота до 2050 года. ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому базирования самолетов тактической авиации ВСУ на Западной Украине и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. На Кубань пришла аномальная 40-градусная жара. Крым презентовал свой санаторно-курортный потенциал, включая инновационные методики лечения, на Всероссийском форуме "Здравница-2025" в Москве. Севастопольцы получат дополнительный выходной день в начале следующей рабочей недели.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Из украинского плена вернулась первая группа молодых военнослужащих РФ

Из украинского плена вернули первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Об этом сообщили в Минобороны России.
"9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет", – уточнили в ведомстве.
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Новости СВО: армия России прорывает оборону украинских боевиков

Путин утвердил Стратегию развития ВМФ

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории. Как рассказал помощник главы государства, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, решение о подготовке Стратегии было принято в июле 2024 года на совещании в Кремле.
"По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил", – сказал Патрушев.
Протесты мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
16:07
Будет очень "весело": к чему приведут протесты в США

Удар ВС РФ по аэродрому на западной Украине и наступление в Днепропетровской области

По данным Минобороны РФ, российскими военными нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов на западной Украине, на котором размещаются самолеты тактической авиации ВСУ. Уточняется, что речь идет об объекте, размещенном в районе города Дубно в Ровенской области.
"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", – уточнили в ведомстве.
Также подразделения российских войск в течение суток увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области", – сказано в сообщении военного ведомства РФ.
В Кремле заявили, что наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области является в том числе работой по созданию буферной зоны.
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
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Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

В Кубань пришла аномальная 40-градусная жара

В Краснодарский край сегодня пришла аномальная 40-градусная жара. О ее приближении предупредили в МЧС.
"В период 15 – 17 часов и вечером в северной половине края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39… +40 градусов", – сказано в сообщении.
Алимова Балка в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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В Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение

Крым презентует возможности своих санаториев в Москве

Делегация из Крыма представила санаторно-курортный потенциал республики на Всероссийском форуме "Здравница -2025" в Москве в рамках единого стенда. Об этом сообщили в Минкурортов РК.
Приветствуя участников форума, министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий выразил уверенность в том, что благодаря крымской площадке потенциал республики будет оценен по достоинству.
"У участников форума есть возможность ознакомиться с лечебной базой и предлагаемыми программами лечения, инновационными методиками, внедряемыми в санаториях и новейшими технологиями", – отметил Ганзий.
День России в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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День России в Крыму – где и как отметить праздник

Севастопольцы получат дополнительный выходной

В Севастополе третья рабочая неделя подряд будет укороченной. Согласно региональному закону, в связи с Днем города нерабочим станет понедельник, 16 июня.
"16 июня выходной. 14 июня является нерабочим праздничным днем – День основания города Севастополя", – сообщили в правительстве.
Перенос производится в соответствии с законом города "О праздниках, памятных датах и иных праздничных днях", в который был добавлен и День города, уточнили в Заксобрании.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
18:10
Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя
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23:07В Севастополе остановили катера и паромы
22:30Возвращение пленных и новая стратегия ВМФ России – главное за день
22:12"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии
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