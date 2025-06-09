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В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250609/v-sobornoy-mecheti-simferopolya-otprazdnovali-kurban-bayram-1147071867.html
В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам
В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам - РИА Новости Крым, 09.06.2025
В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам
В Соборной мечети Крыма в понедельник прошли мероприятия в честь празднования Курбан-байрама. На праздник собрались сотни мусульман. Как это было – в фотоленте РИА Новости Крым.
2025-06-09T21:22
2025-06-09T21:22
фотоленты
курбан-байрам в крыму
праздники и памятные даты
религия
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О том, как прошел в Соборной мечети Симферополя намаз в честь празднования Курбан-байрама, читайте и смотрите здесь &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курбан-байрам в крыму, праздники и памятные даты, религия, мусульмане
В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам

Праздник Курбан-байрама в Соборной мечети Симферополя – фотолента

21:22 09.06.2025
 
© РИА Новости КрымПраздник Курбан-байрам в Соборной мечети
Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости Крым
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В Соборной мечети Крыма в понедельник прошли мероприятия в честь празднования Курбан-байрама. На праздник собрались сотни мусульман. Как это было – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым

В Соборной мечети Симферополя отмечают праздник Курбан-байрам

Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети
1 из 10

В Соборной мечети Симферополя отмечают праздник Курбан-байрам

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Праздник жертвоприношения является одним из главных в исламе

Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети
2 из 10

Праздник жертвоприношения является одним из главных в исламе

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Он не имеет постоянной даты и отмечается через 70 дней после другого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам

Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети
3 из 10

Он не имеет постоянной даты и отмечается через 70 дней после другого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

По случаю торжества на территории - большой концерт

Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети
4 из 10

По случаю торжества на территории - большой концерт

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Летняя жара не помешала насладиться танцами, песнями и экскурсией по мечети

Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети
5 из 10

Летняя жара не помешала насладиться танцами, песнями и экскурсией по мечети

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Для гостей также организовали ярмарку народных ремесел

Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети
6 из 10

Для гостей также организовали ярмарку народных ремесел

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Живопись, лепка, вышивка, национальные украшения...

Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети
7 из 10

Живопись, лепка, вышивка, национальные украшения...

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

...сувениры с национальным колоритом здесь смогли выбрать и взрослые, и дети

Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети
8 из 10

...сувениры с национальным колоритом здесь смогли выбрать и взрослые, и дети

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Выставка картин крымско-татарских художников в Соборной мечети

Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети
9 из 10

Выставка картин крымско-татарских художников в Соборной мечети

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Крым - многонациональный! Крым - объединяет!

Праздник Курбан-байрам в Соборной мечети
10 из 10

Крым - многонациональный! Крым - объединяет!

© РИА Новости Крым
1 из 10

В Соборной мечети Симферополя отмечают праздник Курбан-байрам

© РИА Новости Крым
2 из 10

Праздник жертвоприношения является одним из главных в исламе

© РИА Новости Крым
3 из 10

Он не имеет постоянной даты и отмечается через 70 дней после другого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам

© РИА Новости Крым
4 из 10

По случаю торжества на территории - большой концерт

© РИА Новости Крым
5 из 10

Летняя жара не помешала насладиться танцами, песнями и экскурсией по мечети

© РИА Новости Крым
6 из 10

Для гостей также организовали ярмарку народных ремесел

© РИА Новости Крым
7 из 10

Живопись, лепка, вышивка, национальные украшения...

© РИА Новости Крым
8 из 10

...сувениры с национальным колоритом здесь смогли выбрать и взрослые, и дети

© РИА Новости Крым
9 из 10

Выставка картин крымско-татарских художников в Соборной мечети

© РИА Новости Крым
10 из 10

Крым - многонациональный! Крым - объединяет!

© РИА Новости Крым
О том, как прошел в Соборной мечети Симферополя намаз в честь празднования Курбан-байрама, читайте и смотрите здесь >>>
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