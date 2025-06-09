https://crimea.ria.ru/20250609/v-sobornoy-mecheti-simferopolya-otprazdnovali-kurban-bayram-1147071867.html

В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам

В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам - РИА Новости Крым, 09.06.2025

В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам

В Соборной мечети Крыма в понедельник прошли мероприятия в честь празднования Курбан-байрама. На праздник собрались сотни мусульман. Как это было – в фотоленте РИА Новости Крым.

2025-06-09T21:22

2025-06-09T21:22

2025-06-09T21:22

фотоленты

курбан-байрам в крыму

праздники и памятные даты

религия

мусульмане

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О том, как прошел в Соборной мечети Симферополя намаз в честь празднования Курбан-байрама, читайте и смотрите здесь >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250609/den-rossii-v-krymu--gde-i-kak-otmetit-prazdnik-1146960729.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курбан-байрам в крыму, праздники и памятные даты, религия, мусульмане