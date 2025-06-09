В Соборной мечети Симферополя отпраздновали Курбан-байрам

Праздник Курбан-байрама в Соборной мечети Симферополя – фотолента
В Соборной мечети Симферополя отмечают праздник Курбан-байрам
В Соборной мечети Симферополя отмечают праздник Курбан-байрам
Праздник жертвоприношения является одним из главных в исламе
Праздник жертвоприношения является одним из главных в исламе
Он не имеет постоянной даты и отмечается через 70 дней после другого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам
Он не имеет постоянной даты и отмечается через 70 дней после другого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам
По случаю торжества на территории - большой концерт
По случаю торжества на территории - большой концерт
Летняя жара не помешала насладиться танцами, песнями и экскурсией по мечети
Летняя жара не помешала насладиться танцами, песнями и экскурсией по мечети
Для гостей также организовали ярмарку народных ремесел
Для гостей также организовали ярмарку народных ремесел
Живопись, лепка, вышивка, национальные украшения...
Живопись, лепка, вышивка, национальные украшения...
...сувениры с национальным колоритом здесь смогли выбрать и взрослые, и дети
...сувениры с национальным колоритом здесь смогли выбрать и взрослые, и дети
Выставка картин крымско-татарских художников в Соборной мечети
Выставка картин крымско-татарских художников в Соборной мечети
Крым - многонациональный! Крым - объединяет!
Крым - многонациональный! Крым - объединяет!
В Соборной мечети Симферополя отмечают праздник Курбан-байрам
Праздник жертвоприношения является одним из главных в исламе
Он не имеет постоянной даты и отмечается через 70 дней после другого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам
По случаю торжества на территории - большой концерт
Летняя жара не помешала насладиться танцами, песнями и экскурсией по мечети
Для гостей также организовали ярмарку народных ремесел
Живопись, лепка, вышивка, национальные украшения...
...сувениры с национальным колоритом здесь смогли выбрать и взрослые, и дети
Выставка картин крымско-татарских художников в Соборной мечети
Крым - многонациональный! Крым - объединяет!