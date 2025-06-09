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В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе
В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе - РИА Новости Крым, 09.06.2025
В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе
В Севастополе пятый час подряд продолжается тушение пожара, охватившего растительность в районе Камышового шоссе. Открытое горение локализовали, бороться с... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T20:15
2025-06-09T20:15
2025-06-09T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе пятый час подряд продолжается тушение пожара, охватившего растительность в районе Камышового шоссе. Открытое горение локализовали, бороться с огнем продолжают специалисты нескольких ведомств, включая флот. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Сообщение о возгорании поступило в 15 часов 53 минуты в понедельник. Позже стало известно, что огонь охватил площадь в 1 гектар. Погибших, пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.В Крыму и Севастополе объявили трехдневное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе
В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат ландшафтный пожар в районе Камышового шоссе
20:15 09.06.2025 (обновлено: 20:21 09.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе пятый час подряд продолжается тушение пожара, охватившего растительность в районе Камышового шоссе. Открытое горение локализовали, бороться с огнем продолжают специалисты нескольких ведомств, включая флот. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в 15 часов 53 минуты в понедельник. Позже стало известно, что огонь охватил площадь в 1 гектар.
"Распространение пламени на жилые дома частного сектора огнеборцы смогли предотвратить. Тушение продолжается силами пожарных МЧС России, флота, Лесхоза", – уточнили в МЧС.
Погибших, пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.
В Крыму и Севастополе объявили трехдневное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.
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