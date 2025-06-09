https://crimea.ria.ru/20250609/v-sevastopole-spasateli-mchs-i-flot-tushat-pozhar-v-rayone-kamyshovogo-shosse-1147065486.html

В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе

В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе - РИА Новости Крым, 09.06.2025

В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе

В Севастополе пятый час подряд продолжается тушение пожара, охватившего растительность в районе Камышового шоссе. Открытое горение локализовали, бороться с... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T20:15

2025-06-09T20:15

2025-06-09T20:21

севастополь

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мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе пятый час подряд продолжается тушение пожара, охватившего растительность в районе Камышового шоссе. Открытое горение локализовали, бороться с огнем продолжают специалисты нескольких ведомств, включая флот. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Сообщение о возгорании поступило в 15 часов 53 минуты в понедельник. Позже стало известно, что огонь охватил площадь в 1 гектар. Погибших, пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.В Крыму и Севастополе объявили трехдневное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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