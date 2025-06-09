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В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 09.06.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T23:07
2025-06-09T23:07
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили на предприятии. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
В Севастополе остановили катера и паромы

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

23:07 09.06.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.

Будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили на предприятии. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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