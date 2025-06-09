https://crimea.ria.ru/20250609/v-kremle-prokommentirovali-sryv-ukrainoy-peredachi-tel-i-obmena-plennymi-1147057641.html

В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными

В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными - РИА Новости Крым, 09.06.2025

В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными. РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T13:03

2025-06-09T13:03

2025-06-09T13:14

кремль

дмитрий песков

новости

россия

обмен пленными

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными.И подчеркнул, что Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле.Также представитель Кремля предложил дождаться и посмотреть, как будет на неделе развиваться ситуация с позицией Украины по получению тел военнослужащих ВСУ."Давайте дождемся начала недели, посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, повлияет ли отказ украинской стороны принять тела погибших военнослужащих ВСУ на возможность будущих обменов.Российская сторона в воскресенье доставила тела погибших украинских солдат в район обмена. Это первая партия – 1212 тел, многие из которых опознаны, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, новости, россия, обмен пленными, переговоры, украина