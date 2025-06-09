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В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными
В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными - РИА Новости Крым, 09.06.2025
В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T13:03
2025-06-09T13:03
2025-06-09T13:14
кремль
дмитрий песков
новости
россия
обмен пленными
переговоры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными.И подчеркнул, что Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле.Также представитель Кремля предложил дождаться и посмотреть, как будет на неделе развиваться ситуация с позицией Украины по получению тел военнослужащих ВСУ."Давайте дождемся начала недели, посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, повлияет ли отказ украинской стороны принять тела погибших военнослужащих ВСУ на возможность будущих обменов.Российская сторона в воскресенье доставила тела погибших украинских солдат в район обмена. Это первая партия – 1212 тел, многие из которых опознаны, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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кремль, дмитрий песков, новости, россия, обмен пленными, переговоры, украина
В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными
В Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными
13:03 09.06.2025 (обновлено: 13:14 09.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал срыв Украиной передачи тел и обмена пленными.
"Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий (со стороны Украины о причине отказа принять тела. – ред.) и так далее. Вряд ли их можно счесть какими-то правдоподобными", – сказал Песков.
И подчеркнул, что Россия придерживается договоренностей по обмену пленными, достигнутых в Стамбуле.
Также представитель Кремля предложил дождаться и посмотреть, как будет на неделе развиваться ситуация с позицией Украины по получению тел военнослужащих ВСУ.
"Давайте дождемся начала недели, посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, повлияет ли отказ украинской стороны принять тела погибших военнослужащих ВСУ на возможность будущих обменов.
Российская сторона в воскресенье доставила тела погибших украинских солдат в район обмена. Это первая партия – 1212 тел, многие из которых опознаны, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших
, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес
на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
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