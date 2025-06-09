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Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник
Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник
В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода, обусловленная тропической воздушной массой и полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-09T00:01
2025-06-08T17:35
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода, обусловленная тропической воздушной массой и полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно, без дождя. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем 30...32 тепла.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21, днем воздух прогреется до +30...+32 градусов.Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Алушты составляет +18 градусов, в Феодосии + 15, в Севастополе, Евпатории и Керченском проливе - до +21 градуса. Азовское море прогрелось до +21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник

В Крыму в понедельник без осадков и до +35 градусов

00:01 09.06.2025
 
© РИА Новости КрымЯлта. Набережная
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода, обусловленная тропической воздушной массой и полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.
"Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19 градусов тепла, на побережье до +24; днем +30…+35, в горах +23…+28", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем +32...+34.
В Севастополе малооблачно, без дождя. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем 30...32 тепла.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21, днем воздух прогреется до +30...+32 градусов.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Алушты составляет +18 градусов, в Феодосии + 15, в Севастополе, Евпатории и Керченском проливе - до +21 градуса. Азовское море прогрелось до +21.
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Погода в КрымуКрымская погодаКрымНовости КрымаСимферопольКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 июня
23:34Ирина Купченко: "Я теперь керчанка"
22:35В Севастополе всю ночь будут стрелять
22:10В Курской области восстановили электроснабжение
21:59Ракеты над Черным морем и наступление в Днепропетровской области: главное
21:36Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVID
21:20Что в Крыму угрожает краснокнижным хищным птицам и как их спасти
20:57Что туристы ждут от отдыха в Крыму
20:29Магнитная буря: когда ждать новый удар
20:13В Бахчисарайском районе Крыма горел лес
19:58В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
19:34Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе
19:17Выход за температурные рамки: какой будет погода в Крыму на неделе
18:47В аэропорту Внуково потоп из-за мощного ливня с градом
18:24Крушение поездов и теракты на аэродромах России – главное за неделю
18:05Повреждение газопровода в Феодосии - прокуратура начала проверку
17:54Лодка с пассажирами перевернулась на реке Дон – погиб человек
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17:19Трехлетнему ребенку в Севастополе зажало ногу крышкой люка
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