https://crimea.ria.ru/20250609/tropicheskoe-teplo---prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1147043475.html

Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник

Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник

В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода, обусловленная тропической воздушной массой и полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-09T00:01

2025-06-09T00:01

2025-06-08T17:35

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крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода, обусловленная тропической воздушной массой и полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно, без дождя. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем 30...32 тепла.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21, днем воздух прогреется до +30...+32 градусов.Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Алушты составляет +18 градусов, в Феодосии + 15, в Севастополе, Евпатории и Керченском проливе - до +21 градуса. Азовское море прогрелось до +21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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