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Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник
Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник
В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода, обусловленная тропической воздушной массой и полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-09T00:01
2025-06-09T00:01
2025-06-08T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода, обусловленная тропической воздушной массой и полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно, без дождя. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем 30...32 тепла.В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21, днем воздух прогреется до +30...+32 градусов.Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Алушты составляет +18 градусов, в Феодосии + 15, в Севастополе, Евпатории и Керченском проливе - до +21 градуса. Азовское море прогрелось до +21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Тропическое тепло - прогноз погоды в Крыму на понедельник
В Крыму в понедельник без осадков и до +35 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится жаркая погода, обусловленная тропической воздушной массой и полем повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.
"Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19 градусов тепла, на побережье до +24; днем +30…+35, в горах +23…+28", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем +32...+34.
В Севастополе малооблачно, без дождя. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем 30...32 тепла.
В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории без осадков. Температура воздуха ночью +19...+21, днем воздух прогреется до +30...+32 градусов.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты и Алушты составляет +18 градусов, в Феодосии + 15, в Севастополе, Евпатории и Керченском проливе - до +21 градуса. Азовское море прогрелось до +21.
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