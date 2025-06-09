https://crimea.ria.ru/20250609/troe-detey-pogibli-na-pozhare-v-selskom-dome-v-bashkortostane-1147070775.html

Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане

Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане

Трое детей погибли на пожаре, охватившем частный дом в одном из сел Башкортостана. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T19:01

2025-06-09T19:01

2025-06-09T18:30

башкирия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Трое детей погибли на пожаре, охватившем частный дом в одном из сел Башкортостана. Об этом сообщили в МЧС России.По данным спасателей, открытое горение удалось ликвидировать на площади 110 квадратных метров. Тушение огня продолжается силами десяти специалистов и четырех единицы техники."На место направлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", – уточнили в чрезвычайном ведомстве.Ранее в этот день сообщалось, что под Симферополем пожар охватил 4 гектара территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем горит 4 гектара сухой травы – тушить мешают ветер и жараВ Бахчисарайском районе Крыма горел лесПристройка жилого дома сгорела под Симферополем

башкирия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, пожар