Рейтинг@Mail.ru
Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250609/troe-detey-pogibli-na-pozhare-v-selskom-dome-v-bashkortostane-1147070775.html
Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане
Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане
Трое детей погибли на пожаре, охватившем частный дом в одном из сел Башкортостана. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T19:01
2025-06-09T18:30
башкирия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147070894_0:16:1040:601_1920x0_80_0_0_bbd584f59d77d2b384ac76a456dde75d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Трое детей погибли на пожаре, охватившем частный дом в одном из сел Башкортостана. Об этом сообщили в МЧС России.По данным спасателей, открытое горение удалось ликвидировать на площади 110 квадратных метров. Тушение огня продолжается силами десяти специалистов и четырех единицы техники."На место направлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", – уточнили в чрезвычайном ведомстве.Ранее в этот день сообщалось, что под Симферополем пожар охватил 4 гектара территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем горит 4 гектара сухой травы – тушить мешают ветер и жараВ Бахчисарайском районе Крыма горел лесПристройка жилого дома сгорела под Симферополем
башкирия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147070894_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_8a59aba137fdd1dd1e337999fb79c497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
башкирия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, пожар
Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане

Трое детей погибли во время пожара в частном доме в башкирском селе – МЧС

19:01 09.06.2025
 
© МЧС РоссииТрое детей погибли на пожаре в Башкортостане
Трое детей погибли на пожаре в Башкортостане
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Трое детей погибли на пожаре, охватившем частный дом в одном из сел Башкортостана. Об этом сообщили в МЧС России.
"В селе Старобалтачево загорелся частный жилой бревенчатый дом. К сожалению, при тушении обнаружены тела детей 16, 9 и 3 лет", – сказано в сообщении.
По данным спасателей, открытое горение удалось ликвидировать на площади 110 квадратных метров. Тушение огня продолжается силами десяти специалистов и четырех единицы техники.
"На место направлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России", – уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Ранее в этот день сообщалось, что под Симферополем пожар охватил 4 гектара территории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Симферополем горит 4 гектара сухой травы – тушить мешают ветер и жара
В Бахчисарайском районе Крыма горел лес
Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем
 
БашкирияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:22В Севастополе воздушная тревога
20:15В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе
20:11Крым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году
19:55Пробы морской воды и песка от Новороссийска до Абхазии в норме
19:45Пожар под Симферополем полностью ликвидирован
19:34Дмитрий Киселев удостоен премии "ТЭФИ – 2025"
19:15Мединский сравнил переговоры с Украиной в 2022 и 2025 году
19:01Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане
18:43Часть Керчи на день останется без газа
18:28День России в Крыму – где и как отметить праздник
18:10Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя
17:47Под Симферополем горит 4 гектара сухой травы – тушить мешают ветер и жара
17:35Экспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы
17:04Махнул через забор: из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру
16:38Что представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница"
16:07Будет очень "весело": к чему приведут протесты в США
15:48В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом
15:13Запорожская область снова полностью обесточена
15:10Путин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России
14:37Из украинского плена вернулась первая группа военных возрастом до 25 лет
Лента новостейМолния