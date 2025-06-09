https://crimea.ria.ru/20250609/sily-chernomorskogo-flota-unichtozhili-dva-bezekipazhnykh-katera-vsu-1147059161.html

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Черноморский флот РФ уничтожил украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T13:49

2025-06-09T13:49

2025-06-09T14:02

чф рф (черноморский флот российской федерации)

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

армия и флот

безэкипажные катера

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Черноморский флот РФ уничтожил украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны России.Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, перечислили в Минобороны РФ.В субботу в акватории Черного моря были уничтожены четыре украинских БЭКа.В ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине. Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами также нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, безэкипажные катера, потери всу