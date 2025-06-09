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Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот РФ уничтожил украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T13:49
2025-06-09T14:02
чф рф (черноморский флот российской федерации)
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
безэкипажные катера
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Черноморский флот РФ уничтожил украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны России.Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, перечислили в Минобороны РФ.В субботу в акватории Черного моря были уничтожены четыре украинских БЭКа.В ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине. Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами также нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, безэкипажные катера, потери всу
Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ за сутки

13:49 09.06.2025 (обновлено: 14:02 09.06.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Черноморский флот РФ уничтожил украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера", – сказано в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, перечислили в Минобороны РФ.
В субботу в акватории Черного моря были уничтожены четыре украинских БЭКа.
В ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине. Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами также нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.
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ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Министерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флотБезэкипажные катераПотери ВСУ
 
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