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Севастопольцев ждет дополнительный выходной
Севастопольцев ждет дополнительный выходной - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Севастопольцев ждет дополнительный выходной
В Севастополе третья рабочая неделя подряд будет укороченной. Согласно региональному закону, в связи с Днем города нерабочим станет понедельник, 16 июня,... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T10:16
2025-06-09T10:16
2025-06-09T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе третья рабочая неделя подряд будет укороченной. Согласно региональному закону, в связи с Днем города нерабочим станет понедельник, 16 июня, уточнили РИА Новости Крым в правительстве и Заксобрании города.Как уточнили в Заксобрании, перенос производится в соответствии с законом города "О праздниках, памятных датах и иных праздничных днях города Севастополя".Поправки к закону были приняты Законодательным Собранием Севастополя в 2023 году. Согласно внесенным в документ дополнениям, у города появилось два новых выходных дня: 18 марта – День возвращения города Севастополя в Россию (2014 г.) и 14 (3) июня – День основания города Севастополя (1783 г.).Выходные обязательны для госслужащих и работников бюджетных организаций.Как сообщалось, жители Крыма отдыхают с 6 по 9 июня из-за религиозных праздников. В соответствии с республиканским законом, 6 июня в Крыму – выходной день в связи с празднованием Курбан-байрама. А 9 июня жители республики отдыхают по случаю праздника Святой Троицы, который пришелся на воскресенье, 8 июня.Кроме того, в июне нерабочим для всех россиян будет 12 число. В этот день страна празднует государственный праздник – День России. А также выходной день с субботы, 8 марта, перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, начавшаяся рабочая неделя в включит в себя всего два дня – вторник и в среду, 10 и 11 июня. Выходными в Республике Крым будут дни с 12 по 15 июня, в Севастополе - с 12 по 16 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты Вызываю огонь на себя: трагедия и подвиг Севастополя – третий штурм 1942 Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, праздники и памятные даты, выходной в крыму, крым
Севастопольцев ждет дополнительный выходной
Севастопольцы будут отдыхать пять дней подряд с 12 по 16 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым.
В Севастополе третья рабочая неделя подряд будет укороченной. Согласно региональному закону, в связи с Днем города нерабочим станет понедельник, 16 июня, уточнили РИА Новости Крым
в правительстве и Заксобрании города.
"16 июня выходной. 14 июня является нерабочим праздничным днем – День основания города Севастополя... И при совпадении с выходным днем нерабочего праздничного дня, выходной переносится на следующий рабочий день", – сообщили в пресс-службе правительства города.
Как уточнили в Заксобрании, перенос производится в соответствии с законом города "О праздниках, памятных датах и иных праздничных днях города Севастополя".
Поправки к закону были приняты Законодательным Собранием Севастополя в 2023 году. Согласно внесенным в документ дополнениям, у города появилось два новых выходных дня: 18 марта – День возвращения города Севастополя в Россию (2014 г.) и 14 (3) июня – День основания города Севастополя (1783 г.).
Выходные обязательны для госслужащих и работников бюджетных организаций.
Как сообщалось, жители Крыма отдыхают с 6 по 9 июня из-за религиозных праздников. В соответствии с республиканским законом, 6 июня в Крыму – выходной день в связи с празднованием Курбан-байрама
. А 9 июня жители республики отдыхают по случаю праздника Святой Троицы
, который пришелся на воскресенье, 8 июня.
Кроме того, в июне нерабочим для всех россиян будет 12 число. В этот день страна празднует государственный праздник – День России. А также выходной день с субботы, 8 марта, перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, начавшаяся рабочая неделя в включит в себя всего два дня – вторник и в среду, 10 и 11 июня. Выходными в Республике Крым будут дни с 12 по 15 июня, в Севастополе - с 12 по 16 июня.
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