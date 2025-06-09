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РФ сделает все для подавления террористической угрозы от Украины – Лавров
РФ сделает все для подавления террористической угрозы от Украины – Лавров - РИА Новости Крым, 09.06.2025
РФ сделает все для подавления террористической угрозы от Украины – Лавров
Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности киевского... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T14:16
2025-06-09T14:16
2025-06-09T14:18
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности киевского режима важно повысить бдительность населения. Об этом, выступая на Форуме будущего 2050, заявил глава МИД России Сергей Лавров.По мнению министра, риски нарастания террористической угрозы существуют."Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", – подчеркнул Лавров.Три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины, сообщил ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства и оснащены блоком управления "Лора" украинского производства.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров
РФ сделает все для подавления террористической угрозы от Украины – Лавров
Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины – Лавров
14:16 09.06.2025 (обновлено: 14:18 09.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины и защиты граждан РФ, но перед лицом террористической деятельности киевского режима важно повысить бдительность населения. Об этом, выступая на Форуме будущего 2050, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Эти (террористические – ред.) методы в том или ином виде, не в таком обнаженном, как это было сделано в Брянской и Курской областях, эти методы у киевского режима присутствовали с самого начала... Конечно, очень важно и то, что мы раньше называли повышение бдительности населения. Этим занимаются", – сказал Лавров.
По мнению министра, риски нарастания террористической угрозы существуют.
"Мы их видим. И будем делать все, чтобы они были подавлены и не принесли вреда нашим гражданам", – подчеркнул Лавров.
Три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины
, сообщил ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства и оснащены блоком управления "Лора" украинского производства.
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