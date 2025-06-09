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Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания автобусов - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания автобусов
Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания автобусов - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания автобусов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил штрафовать перевозчиков, общественный транспорт которых задерживается более чем на 10 минут, отставая от... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T21:43
2025-06-09T19:37
михаил развожаев
автобус
общественный транспорт
севастополь
новости севастополя
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил штрафовать перевозчиков, общественный транспорт которых задерживается более чем на 10 минут, отставая от расписания.По словам Развожаева, жалобы от горожан на задержки общественного транспорта на 20 и даже на 30 минут продолжают поступать в Центр управления регионом.По его мнению, такая ситуация сложилась из-за отсутствия объективного контроля ГЛОНАССа и осознания безнаказанности."Все начали опять маленько расслабляться. А это не допустимо. Штрафуйте", – сказал губернатор.Он подчеркнул, что в летний сезон в Севастополе пробок на дорогах будет ожидаемо больше, и если власть призывает горожан и гостей пользоваться общественным транспортом, а не личным, во избежание заторов, то задержка прибытия такого транспорт не должна превышать десять минут.В свою очередь замгубернатора Павел Иено пообещал провести выездные проверки работы общественного транспорта на маршрутах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыАвтобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяЭкспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы
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михаил развожаев, автобус, общественный транспорт, севастополь, новости севастополя, штрафы, павел иено
Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания автобусов

Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания общественного транспорта

21:43 09.06.2025
 
© Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севэлектроавтотранс"Автобус в Севастополе
Автобус в Севастополе
© Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севэлектроавтотранс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил штрафовать перевозчиков, общественный транспорт которых задерживается более чем на 10 минут, отставая от расписания.
По словам Развожаева, жалобы от горожан на задержки общественного транспорта на 20 и даже на 30 минут продолжают поступать в Центр управления регионом.

"Я понимаю, что сейчас у нас система цифрового контроля по понятным причинам неэффективно работает. Поэтому надо усилить организационное начало – бригадиров. Не знаю, кукушек поставьте на маршруты по старинке. Потому что совсем уже разбаловались у нас перевозчики", – сказала Развожаев.

По его мнению, такая ситуация сложилась из-за отсутствия объективного контроля ГЛОНАССа и осознания безнаказанности.
"Все начали опять маленько расслабляться. А это не допустимо. Штрафуйте", – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что в летний сезон в Севастополе пробок на дорогах будет ожидаемо больше, и если власть призывает горожан и гостей пользоваться общественным транспортом, а не личным, во избежание заторов, то задержка прибытия такого транспорт не должна превышать десять минут.
В свою очередь замгубернатора Павел Иено пообещал провести выездные проверки работы общественного транспорта на маршрутах.
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Михаил РазвожаевАвтобусОбщественный транспортСевастопольНовости СевастополяШтрафыПавел Иено
 
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