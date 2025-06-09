https://crimea.ria.ru/20250609/razvozhaev-prizval-shtrafovat-perevozchikov-za-opozdaniya-avtobusov-1147064774.html

Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания автобусов

Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания автобусов - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Развожаев призвал штрафовать перевозчиков за опоздания автобусов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил штрафовать перевозчиков, общественный транспорт которых задерживается более чем на 10 минут, отставая от... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T21:43

2025-06-09T21:43

2025-06-09T19:37

михаил развожаев

автобус

общественный транспорт

севастополь

новости севастополя

штрафы

павел иено

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил штрафовать перевозчиков, общественный транспорт которых задерживается более чем на 10 минут, отставая от расписания.По словам Развожаева, жалобы от горожан на задержки общественного транспорта на 20 и даже на 30 минут продолжают поступать в Центр управления регионом.По его мнению, такая ситуация сложилась из-за отсутствия объективного контроля ГЛОНАССа и осознания безнаказанности."Все начали опять маленько расслабляться. А это не допустимо. Штрафуйте", – сказал губернатор.Он подчеркнул, что в летний сезон в Севастополе пробок на дорогах будет ожидаемо больше, и если власть призывает горожан и гостей пользоваться общественным транспортом, а не личным, во избежание заторов, то задержка прибытия такого транспорт не должна превышать десять минут.В свою очередь замгубернатора Павел Иено пообещал провести выездные проверки работы общественного транспорта на маршрутах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыАвтобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяЭкспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, автобус, общественный транспорт, севастополь, новости севастополя, штрафы, павел иено