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Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T08:28
2025-06-09T08:28
николай патрушев
вмф
армия и флот
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.И отметил, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории. "Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются", – подчеркнул помощник президента РФ.В Стратегии развития военно-морского флота России дана оценка его возможностей с учетом опыта спецоперации, отметил Патрушев.По его мнению, развивать мощный и современный флот невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ.В Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ, рассказал помощник главы государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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николай патрушев, вмф, армия и флот, владимир путин (политик), новости
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года с учетом опыта СВО – Патрушев

08:28 09.06.2025
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкМалый противолодочный корабль ВМФ России
Малый противолодочный корабль ВМФ России - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил", – рассказал Патрушев в интервью aif.ru.

И отметил, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории. "Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются", – подчеркнул помощник президента РФ.
В Стратегии развития военно-морского флота России дана оценка его возможностей с учетом опыта спецоперации, отметил Патрушев.
По его мнению, развивать мощный и современный флот невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ.
В Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ, рассказал помощник главы государства.

"Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане", – подытожил Патрушев.

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