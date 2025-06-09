https://crimea.ria.ru/20250609/putin-utverdil-strategiyu-razvitiya-vmf-rossii-do-2050-goda-1147052760.html

Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T08:28

2025-06-09T08:28

2025-06-09T08:28

николай патрушев

вмф

армия и флот

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.И отметил, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории. "Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются", – подчеркнул помощник президента РФ.В Стратегии развития военно-морского флота России дана оценка его возможностей с учетом опыта спецоперации, отметил Патрушев.По его мнению, развивать мощный и современный флот невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ.В Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ, рассказал помощник главы государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, вмф, армия и флот, владимир путин (политик), новости