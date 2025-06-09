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Пожар под Симферополем полностью ликвидирован
Пожар под Симферополем полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Пожар под Симферополем полностью ликвидирован
В Симферопольском районе Крыма потушили возгорание сухой травы, возникшее днем в понедельник на площади четыре гектара. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T19:45
2025-06-09T19:45
2025-06-09T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма потушили возгорание сухой травы, возникшее днем в понедельник на площади четыре гектара. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.В селе Школьное произошло возгорание сухой растительности на четырех гектарах. На меcте работали отделения пожарно-спасательных частей, аэромобильная группировка Главного управления, водоподвозящая техника местной администрации и волонтеры.Для ликвидации пожара использовались ранцевые огнетушители и специализированная техника. Тушение осложнялось сильной ветровой нагрузкой и высокой температурой воздуха.Всего в ликвидации пожара были задействованы 72 человека и 17 единиц техники.В Крыму и Севастополе объявили трехдневное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар под Симферополем полностью ликвидирован
Под Симферополем потушили возгорание сухой травы
19:45 09.06.2025 (обновлено: 20:19 09.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма потушили возгорание сухой травы, возникшее днем в понедельник на площади четыре гектара. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"19:30 – полная ликвидация", – сказано в сообщении МЧС.
В селе Школьное произошло возгорание сухой растительности на четырех гектарах. На меcте работали отделения пожарно-спасательных частей, аэромобильная группировка Главного управления, водоподвозящая техника местной администрации и волонтеры.
Для ликвидации пожара использовались ранцевые огнетушители и специализированная техника. Тушение осложнялось сильной ветровой нагрузкой и высокой температурой воздуха.
Всего в ликвидации пожара были задействованы 72 человека и 17 единиц техники.
В Крыму и Севастополе объявили трехдневное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.
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