https://crimea.ria.ru/20250609/pozhar-pod-simferopolem-polnostyu-likvidirovan-1147074425.html

Пожар под Симферополем полностью ликвидирован

Пожар под Симферополем полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Пожар под Симферополем полностью ликвидирован

В Симферопольском районе Крыма потушили возгорание сухой травы, возникшее днем в понедельник на площади четыре гектара. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T19:45

2025-06-09T19:45

2025-06-09T20:19

гу мчс рф по республике крым

симферопольский район

новости крыма

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147066122_0:0:1276:719_1920x0_80_0_0_0a3d488b193b7b2320214187ea35d794.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма потушили возгорание сухой травы, возникшее днем в понедельник на площади четыре гектара. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.В селе Школьное произошло возгорание сухой растительности на четырех гектарах. На меcте работали отделения пожарно-спасательных частей, аэромобильная группировка Главного управления, водоподвозящая техника местной администрации и волонтеры.Для ликвидации пожара использовались ранцевые огнетушители и специализированная техника. Тушение осложнялось сильной ветровой нагрузкой и высокой температурой воздуха.Всего в ликвидации пожара были задействованы 72 человека и 17 единиц техники.В Крыму и Севастополе объявили трехдневное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Строго запрещается разведение костров и проведение работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250609/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-potushili-lesnoy-pozhar-1147053034.html

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, симферопольский район, новости крыма, происшествия, пожар