https://crimea.ria.ru/20250609/ploschad-osvobozhdennykh-territoriy-v-dnepropetrovskoy-oblasti-uvelichivaetsya-1147058633.html

Площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличивается

Площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличивается - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличивается

Группировка войск "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, увеличив площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T13:25

2025-06-09T13:25

2025-06-09T13:53

группировка войск "центр"

новости сво

днепропетровская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

буферная зона безопасности

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, увеличив площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.В Кремле ранее заявили, что наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны на Украине."В том числе, безусловно, но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в министерство обороны", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине49 украинских дронов уничтожены и перехвачены над семью регионами РоссииВ Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными

днепропетровская область

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "центр", новости сво, днепропетровская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, буферная зона безопасности, украина