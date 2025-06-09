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Площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличивается
Площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличивается - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличивается
Группировка войск "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, увеличив площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T13:25
2025-06-09T13:25
2025-06-09T13:53
группировка войск "центр"
новости сво
днепропетровская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
буферная зона безопасности
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, увеличив площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.В Кремле ранее заявили, что наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны на Украине."В том числе, безусловно, но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в министерство обороны", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной Украине49 украинских дронов уничтожены и перехвачены над семью регионами РоссииВ Кремле прокомментировали срыв Украиной передачи тел и обмена пленными
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группировка войск "центр", новости сво, днепропетровская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, буферная зона безопасности, украина
Площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличивается
Площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличена – Минобороны РФ
13:25 09.06.2025 (обновлено: 13:53 09.06.2025)