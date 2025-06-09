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Новости СВО: армия России прорывает оборону украинских боевиков

Новости СВО: армия России прорывает оборону украинских боевиков - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Новости СВО: армия России прорывает оборону украинских боевиков

Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации за сутки сократили численность украинских войск еще на 1 350 военнослужащих. Это следует из сводки... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T14:29

2025-06-09T14:29

2025-06-09T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации за сутки сократили численность украинских войск еще на 1 350 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые большие потери – 525 боевиков – украинская армия понесла в зоне боев с подразделениями группировки войск "Центр", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника, увеличив площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области."Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Красноармейск, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики", – уточнили в Минобороны.Также продолжили продвижение в глубину обороны противника подразделения группировки войск "Восток", поразив живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное и Комар Донецкой Народной Республики, а также у Малиновки в Запорожской области. По данным Минобороны, ВСУ потеряли здесь до 205 человек.Еще 220 украинских военнослужащих выбыли из строя под натиском подразделений группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи и позиции."Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Ольговка, Купянск и Изюмское Харьковской области", – отметили в военном ведомстве.Тем временем подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, поразив механизированную, мотопехотную, горно-штурмовую и аэромобильную бригаду ВСУ под Резниковкой, Пазено, Северсом, Часовым Яром и Константиновкой в ДНР и сократив численность украинских подразделений на данном направлении почти на 155 боевиков.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" поразили скопления живой силы и техники трех механизированных украинских бригад, а также десантно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в Сумской области (в районах населенных пунктов Павловка, Писаревка, Кияница и Новая Сечь). Потери противника здесь, по информации Минобороны РФ, превысили 145 военнослужащих.Также подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское и Белогорье в Запорожской области и в районе Антоновки в Херсонской области."Противник потерял до 100 военнослужащих", – уточнили в МО РФ.Всего за сутки, по данным военного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесла поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому на западной УкраинеПлощадь освобожденных территорий в Днепропетровской области увеличиваетсяСилы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, сумская область, харьковская область, днепропетровская область, россия, потери всу