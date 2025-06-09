https://crimea.ria.ru/20250609/nastuplenie-vs-rf-v-dnepropetrovskoy-oblasti--sozdanie-bufernoy-zony-1147057447.html

Наступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны

Наступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Наступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны

Наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T12:45

2025-06-09T12:45

2025-06-09T12:52

кремль

дмитрий песков

днепропетровская область

россия

буферная зона безопасности

вооруженные силы россии

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.За минувшую неделю российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250601/kiev-obyavil-ob-evakuatsii-zhiteley-dnepropetrovskoy-oblasti-1146869297.html

днепропетровская область

россия

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, днепропетровская область, россия, буферная зона безопасности, вооруженные силы россии, украина