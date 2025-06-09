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Наступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Наступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны
Наступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Наступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны
Наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T12:45
2025-06-09T12:52
кремль
дмитрий песков
днепропетровская область
россия
буферная зона безопасности
вооруженные силы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.За минувшую неделю российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кремль, дмитрий песков, днепропетровская область, россия, буферная зона безопасности, вооруженные силы россии, украина
Наступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны

Кремль: наступление ВС РФ в Днепропетровской области – создание буферной зоны

12:45 09.06.2025 (обновлено: 12:52 09.06.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В том числе, безусловно, но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в министерство обороны", – сказал Песков.
Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области.
За минувшую неделю российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.
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КремльДмитрий ПесковДнепропетровская областьРоссияБуферная зона безопасностиВооруженные силы РоссииУкраина
 
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