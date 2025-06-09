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На Кубани ожидается аномальная 40-градусная жара - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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На Кубани ожидается аномальная 40-градусная жара
На Кубани ожидается аномальная 40-градусная жара - РИА Новости Крым, 09.06.2025
На Кубани ожидается аномальная 40-градусная жара
В Краснодарском крае ожидается аномальная 40-градусная жара. Температура поднимется до пиковых значений после 15:00 в северной половине региона. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T11:47
2025-06-09T11:54
краснодарский край
мчс краснодарского края
погода
жара
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае ожидается аномальная 40-градусная жара. Температура поднимется до пиковых значений после 15:00 в северной половине региона. Об этом сообщили в краевом Главке МЧС России.4 класс пожароопасности введен в 14 муниципальных округах, уточнили в ведомстве. На территории края особый противопожарный режим действует на территории 44 муниципальных округов, напомнили в МЧС.Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором, избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, экономить силы и чаще находиться в тени. Также нужно воздерживаться от алкоголя, употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа. Спасатели призывают быть бдительными: помнить, что во время жары возрастает вероятность пожаров, прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.В понедельник из-за чрезвычайной пожарной опасности в Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установят еще 30 камер для отслеживания лесных пожаровШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафНа линии огня: в Крыму 423 населенных пункта в зоне риска из-за пожаров
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, жара, кубань
На Кубани ожидается аномальная 40-градусная жара

Аномальная 40-градусная жара идет на Кубань

11:47 09.06.2025 (обновлено: 11:54 09.06.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСухая трава
Сухая трава
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае ожидается аномальная 40-градусная жара. Температура поднимется до пиковых значений после 15:00 в северной половине региона. Об этом сообщили в краевом Главке МЧС России.
"Сегодня, 09.06.2025, в период 15 – 17 часов и вечером в северной половине края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39…+40 градусов", – сказано в сообщении.
4 класс пожароопасности введен в 14 муниципальных округах, уточнили в ведомстве. На территории края особый противопожарный режим действует на территории 44 муниципальных округов, напомнили в МЧС.
Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором, избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, экономить силы и чаще находиться в тени. Также нужно воздерживаться от алкоголя, употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа. Спасатели призывают быть бдительными: помнить, что во время жары возрастает вероятность пожаров, прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
В понедельник из-за чрезвычайной пожарной опасности в Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение.
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