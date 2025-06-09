https://crimea.ria.ru/20250609/na-kubani-ozhidaetsya-anomalnaya-40-gradusnaya-zhara-1147055657.html

На Кубани ожидается аномальная 40-градусная жара

На Кубани ожидается аномальная 40-градусная жара - РИА Новости Крым, 09.06.2025

На Кубани ожидается аномальная 40-градусная жара

В Краснодарском крае ожидается аномальная 40-градусная жара. Температура поднимется до пиковых значений после 15:00 в северной половине региона. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T11:47

2025-06-09T11:47

2025-06-09T11:54

краснодарский край

мчс краснодарского края

погода

жара

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае ожидается аномальная 40-градусная жара. Температура поднимется до пиковых значений после 15:00 в северной половине региона. Об этом сообщили в краевом Главке МЧС России.4 класс пожароопасности введен в 14 муниципальных округах, уточнили в ведомстве. На территории края особый противопожарный режим действует на территории 44 муниципальных округов, напомнили в МЧС.Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует носить воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором, избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, экономить силы и чаще находиться в тени. Также нужно воздерживаться от алкоголя, употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа. Спасатели призывают быть бдительными: помнить, что во время жары возрастает вероятность пожаров, прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.В понедельник из-за чрезвычайной пожарной опасности в Крыму объявили трехдневное штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установят еще 30 камер для отслеживания лесных пожаровШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафНа линии огня: в Крыму 423 населенных пункта в зоне риска из-за пожаров

краснодарский край

кубань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, жара, кубань