https://crimea.ria.ru/20250609/medinskiy-sravnil-peregovory-s-ukrainoy-v-2022-i-2025-godu-1147071919.html

Мединский сравнил переговоры с Украиной в 2022 и 2025 году

Мединский сравнил переговоры с Украиной в 2022 и 2025 году - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Мединский сравнил переговоры с Украиной в 2022 и 2025 году

Помощник президента России Владимир Мединский в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса сравнил переговоры с Украиной в 2022 и 2025 РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T19:15

2025-06-09T19:15

2025-06-09T19:37

владимир мединский

мнения

россия

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса сравнил переговоры с Украиной в 2022 и 2025 году.Мединский отметил, что условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает Киеву сегодня. И если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, мирный договор с Москвой был бы подписан 28 февраля 2022 года.Также он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский две недели молчал после получения договора, который обсуждали в 2022 году, к нему приезжали Борис Джонсон и люди от Джо Байдена. В итоге представители Украины сказали, что их иностранные партнеры против заключения договора, который тогда был согласован с российской стороной.В глазах военных ВСУ, которые были в Стамбуле уже в 2025 году, было видно нежелание воевать и отправлять солдат на смерть, отметил Мединский. И подчеркнул, что России война вообще не нужна, она необходима для нынешнего руководства Украины, поскольку киевскому режиму нужен постоянный враг и война, чтобы оставаться у власти.Проблема мирного процесса состоит в том, что Европа не разрешает Киеву достичь выгодных договоренностей, выразил мнение помощник президента РФ. Можно быстро договориться на приемлемых условиях, если переговорщики из Киева будут руководствоваться интересами Украины, а не Европы, подытожил Мединский.Второй раунд российско-украинских переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Делегацию РФ возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил Умеров.По итогам встречи он также сообщил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат ВСУ. Он также анонсировал обмен между Россией и Украиной тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле "все на всех", по такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.В субботу Россия приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными. Но Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.По мнению главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, киевский режим не хочет выплачивать родственникам погибших военнослужащих положенные компенсации, поэтому не забирает тела павших.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны украинцы – ни живые, ни мертвые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250609/pervaya-gruppa-rossiyskikh-voennoplennykh-do-25-let-vozvraschena-v-rossiyu-1147060310.html

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владимир мединский, мнения, россия, переговоры, украина