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Махнул через забор: из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру
Махнул через забор: из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Махнул через забор: из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру
Из зоопарка в Ростовской сбежал молодой самец кенгуру – беглеца вместе с ветеринарами и зоологами весь день искали волонтеры. Об этом РИА Новости сообщила... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T17:04
2025-06-09T17:04
2025-06-09T17:13
ростовская область
зоопарк
животные
кенгуру
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Из зоопарка в Ростовской сбежал молодой самец кенгуру – беглеца вместе с ветеринарами и зоологами весь день искали волонтеры. Об этом РИА Новости сообщила представитель учреждения, директор по развитию Элеонора Моргунова.По словам собеседницы агентства, сумчатый беглец по имени Сидней перемахнул ночью через забор зоопарка "Малинки" недалеко от города Шахты и убежал.В парке организовали поисково-спасательную операцию с привлечением ветеринарных врачей и зоологов. С их помощью при поимке животного его планируют временно обездвижить для возвращения в зоопарк.Как рассказала главный ветеринарный врач парка Александра Лашко, приближаться к кенгуру и пытаться поймать его самостоятельно, опасно, поскольку нельзя гарантировать, что животное поведет себя адекватно."Характер наших животных покладистый, они знают людей. Но важно помнить, что это дикое животное, поэтому не нужно пытаться вступить с ним в контакт без специалистов парка, так как вы можете спугнуть его", – пояснила ветеринар.К настоящему времени кенгуру найден, его пытаются поймать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненокВ Бахчисарае родились два пушистых символа РоссииВ Крыму ветеринары спасли новорожденных обезьянок весом по 20 граммов
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ростовская область, зоопарк, животные, кенгуру, происшествия
Махнул через забор: из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру
Из зоопарка в Ростовской области сбежал кенгуру
17:04 09.06.2025 (обновлено: 17:13 09.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Из зоопарка в Ростовской сбежал молодой самец кенгуру – беглеца вместе с ветеринарами и зоологами весь день искали волонтеры. Об этом РИА Новости сообщила представитель учреждения, директор по развитию Элеонора Моргунова.
По словам собеседницы агентства, сумчатый беглец по имени Сидней перемахнул ночью через забор зоопарка "Малинки" недалеко от города Шахты и убежал.
"Всю ночь его искали 90 человек, с фонарями и факелами, но он все же смог сбежать", – сказала Моргунова.
В парке организовали поисково-спасательную операцию с привлечением ветеринарных врачей и зоологов. С их помощью при поимке животного его планируют временно обездвижить для возвращения в зоопарк.
Как рассказала главный ветеринарный врач парка Александра Лашко, приближаться к кенгуру и пытаться поймать его самостоятельно, опасно, поскольку нельзя гарантировать, что животное поведет себя адекватно.
"Характер наших животных покладистый, они знают людей. Но важно помнить, что это дикое животное, поэтому не нужно пытаться вступить с ним в контакт без специалистов парка, так как вы можете спугнуть его", – пояснила ветеринар.
К настоящему времени кенгуру найден, его пытаются поймать.
"Он затеял с нашими зоологами игру в листве, убегает от них вприпрыжку. Теперь мы его аккуратно ловим и будем возвращать", – сообщили РИА Новости представители парка.
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