https://crimea.ria.ru/20250609/krymchan-zhdet-dvukhdnevnaya-rabochaya-nedelya-1147061664.html

Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя

Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя

Крымчан ожидают четыре выходных дня – с 12 по 15 июня включительно. РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T18:10

2025-06-09T18:10

2025-06-09T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымчан ожидают четыре выходных дня – с 12 по 15 июня включительно.Нерабочим для всех россиян будет 12 июня. В эту дату страна празднует государственный праздник – День России. Выходной день с субботы, 8 марта, перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, рабочая неделя в Крыму продлится всего два дня – 10 и 11 июня.На следующей неделе дополнительный выходной ждет севастопольцев. Согласно региональному закону, в связи с Днем города нерабочим станет понедельник, 16 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииМожет ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юриста

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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