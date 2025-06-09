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Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя
Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя
Крымчан ожидают четыре выходных дня – с 12 по 15 июня включительно. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T18:10
2025-06-09T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымчан ожидают четыре выходных дня – с 12 по 15 июня включительно.Нерабочим для всех россиян будет 12 июня. В эту дату страна празднует государственный праздник – День России. Выходной день с субботы, 8 марта, перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, рабочая неделя в Крыму продлится всего два дня – 10 и 11 июня.На следующей неделе дополнительный выходной ждет севастопольцев. Согласно региональному закону, в связи с Днем города нерабочим станет понедельник, 16 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииМожет ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юриста
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, день россии, новости, новости крыма, новости севастополя
Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя

Крымчан ждет двухдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России

18:10 09.06.2025
 
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Флаг России - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымчан ожидают четыре выходных дня – с 12 по 15 июня включительно.
Нерабочим для всех россиян будет 12 июня. В эту дату страна празднует государственный праздник – День России. Выходной день с субботы, 8 марта, перенесен на пятницу, 13 июня. Таким образом, рабочая неделя в Крыму продлится всего два дня – 10 и 11 июня.
На следующей неделе дополнительный выходной ждет севастопольцев. Согласно региональному закону, в связи с Днем города нерабочим станет понедельник, 16 июня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Праздники и памятные датыДень РоссииНовостиНовости КрымаНовости Севастополя
 
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