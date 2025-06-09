https://crimea.ria.ru/20250609/krym-gotov-prinyat-vserossiyskoy-forum-zdravnitsa-v-2026-godu-1147074879.html

Крым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году

Крым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Крым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году

Крым является одним из лидеров санаторно-курортной отрасли России и готов будет принять у себя Всероссийский форум "Здравница" в 2026 году. Возможность этого... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T20:11

2025-06-09T20:11

2025-06-09T20:11

сергей ганзий

мнения

новости крыма

туризм в крыму

отдых в крыму

крым курортный

крым

санатории крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_2a0948113234de182a3fe8c7cfc59119.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Крым является одним из лидеров санаторно-курортной отрасли России и готов будет принять у себя Всероссийский форум "Здравница" в 2026 году. Возможность этого сегодня обсудили в Москве. Об этом сообщил глава крымской делегации, глава Министерства курортов и туризма РК Сергей Ганзий, его слова приводит пресс-служба ведомства.Он отметил, что Крым знают и любят, и регион готов принимать гостей по различным направлениям круглый год. При этом оздоровительный и медицинский туризм являются важными активно развивающимися в Крыму направлениями в индустрии туризма и здравоохранения, подчеркнул он."Сейчас в республике разрабатывается Государственная программа "Научно-технологическое развитие Республики Крым", в которую включаем разработку программ и технологий санаторно-курортного лечения и внедрение цифровых продуктов и интеллектуального сервиса", – уточнил министр.По его словам, в настоящее время главная задача – определить направления инновационного сотрудничества и приоритетов в совместной деятельности науки, технологий, производства и бизнеса. Ранее 9 июня сообщалось, что делегация из Крыма презентует в едином стенде санаторно-курортный потенциал республики на Всероссийском форуме "Здравница" в Москве.Всероссийский форум "Здравница-2025" проходит в технопарке Сколково 9 – 11 июня. Уже 25 лет его организовывает Национальная курортная ассоциация при поддержке Министерства здравоохранения России и прочих государственных структур. Цель мероприятия – дать новый толчок развитию санаторно-курортного комплекса РФ, расширив его возможности в здоровьесбережении и национальной безопасности, восстановлении здоровья и формирования культуры управления здоровьем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Форум ЯМЭФ должен вернуться в Крым - Госсовет РКПутин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России"Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ганзий, мнения, новости крыма, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный, крым, санатории крыма