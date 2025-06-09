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Крым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Крым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году
Крым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Крым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году
Крым является одним из лидеров санаторно-курортной отрасли России и готов будет принять у себя Всероссийский форум "Здравница" в 2026 году. Возможность этого... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T20:11
2025-06-09T20:11
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Крым является одним из лидеров санаторно-курортной отрасли России и готов будет принять у себя Всероссийский форум "Здравница" в 2026 году. Возможность этого сегодня обсудили в Москве. Об этом сообщил глава крымской делегации, глава Министерства курортов и туризма РК Сергей Ганзий, его слова приводит пресс-служба ведомства.Он отметил, что Крым знают и любят, и регион готов принимать гостей по различным направлениям круглый год. При этом оздоровительный и медицинский туризм являются важными активно развивающимися в Крыму направлениями в индустрии туризма и здравоохранения, подчеркнул он."Сейчас в республике разрабатывается Государственная программа "Научно-технологическое развитие Республики Крым", в которую включаем разработку программ и технологий санаторно-курортного лечения и внедрение цифровых продуктов и интеллектуального сервиса", – уточнил министр.По его словам, в настоящее время главная задача – определить направления инновационного сотрудничества и приоритетов в совместной деятельности науки, технологий, производства и бизнеса. Ранее 9 июня сообщалось, что делегация из Крыма презентует в едином стенде санаторно-курортный потенциал республики на Всероссийском форуме "Здравница" в Москве.Всероссийский форум "Здравница-2025" проходит в технопарке Сколково 9 – 11 июня. Уже 25 лет его организовывает Национальная курортная ассоциация при поддержке Министерства здравоохранения России и прочих государственных структур. Цель мероприятия – дать новый толчок развитию санаторно-курортного комплекса РФ, расширив его возможности в здоровьесбережении и национальной безопасности, восстановлении здоровья и формирования культуры управления здоровьем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Форум ЯМЭФ должен вернуться в Крым - Госсовет РКПутин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России"Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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сергей ганзий, мнения, новости крыма, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный, крым, санатории крыма
Крым готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году

Крым будет готов принять Всероссийской форум "Здравница" в 2026 году – власти

20:11 09.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Галия ШакироваКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости Крым . Галия Шакирова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Крым является одним из лидеров санаторно-курортной отрасли России и готов будет принять у себя Всероссийский форум "Здравница" в 2026 году. Возможность этого сегодня обсудили в Москве. Об этом сообщил глава крымской делегации, глава Министерства курортов и туризма РК Сергей Ганзий, его слова приводит пресс-служба ведомства.
"Договариваемся о возможности проведения легендарного форума на территории Республики Крым в 2026 году", – сказал Ганзий.
Он отметил, что Крым знают и любят, и регион готов принимать гостей по различным направлениям круглый год. При этом оздоровительный и медицинский туризм являются важными активно развивающимися в Крыму направлениями в индустрии туризма и здравоохранения, подчеркнул он.
"Сейчас в республике разрабатывается Государственная программа "Научно-технологическое развитие Республики Крым", в которую включаем разработку программ и технологий санаторно-курортного лечения и внедрение цифровых продуктов и интеллектуального сервиса", – уточнил министр.
По его словам, в настоящее время главная задача – определить направления инновационного сотрудничества и приоритетов в совместной деятельности науки, технологий, производства и бизнеса.

Ранее 9 июня сообщалось, что делегация из Крыма презентует в едином стенде санаторно-курортный потенциал республики на Всероссийском форуме "Здравница" в Москве.
Всероссийский форум "Здравница-2025" проходит в технопарке Сколково 9 – 11 июня. Уже 25 лет его организовывает Национальная курортная ассоциация при поддержке Министерства здравоохранения России и прочих государственных структур. Цель мероприятия – дать новый толчок развитию санаторно-курортного комплекса РФ, расширив его возможности в здоровьесбережении и национальной безопасности, восстановлении здоровья и формирования культуры управления здоровьем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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Сергей ГанзийМненияНовости КрымаТуризм в КрымуОтдых в КрымуКрым курортныйКрымСанатории Крыма
 
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