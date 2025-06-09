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Каждый найдет что-то для себя: Бледанс о причинах ехать в Крым на отдых - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Каждый найдет что-то для себя: Бледанс о причинах ехать в Крым на отдых
Каждый найдет что-то для себя: Бледанс о причинах ехать в Крым на отдых - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Каждый найдет что-то для себя: Бледанс о причинах ехать в Крым на отдых
Крым – замечательное место, которое не просто дарит радость, но и наполняет огромной силой и энергией, и каждый непременно найдет что-то для себя. Так... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T21:08
2025-06-09T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Крым – замечательное место, которое не просто дарит радость, но и наполняет огромной силой и энергией, и каждый непременно найдет что-то для себя. Так российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс объяснила РИА Новости Крым, чем притягателен полуостров.По словам Бледанс, она гордится, что родилась в Крыму – месте, которое дает огромную силу, сумасшедшую энергию и, конечно же, бесконечную радость.Среди своих любимых мест в Крыму Эвелина перечисляет Балаклаву, Симеиз, Алупку, Воронцовский дворец, Ливадийский парк. При этом отмечает, что это далеко не весь перечень – можно говорить бесконечно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Илья Резник назвал Крым самым благословенным местом в мире"Имеет чудесное воздействие": актер Бурунов назвал Крым любимым курортом"Частичка меня": Ольга Кабо рассказала о любимых местах в Крыму
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, видео, крым, отдых в крыму, крым курортный, туризм в крыму, видео, новости крыма, лето в крыму
Каждый найдет что-то для себя: Бледанс о причинах ехать в Крым на отдых

Эвелина Бледанс назвала причины ехать на отдых в Крым

21:08 09.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Крым – замечательное место, которое не просто дарит радость, но и наполняет огромной силой и энергией, и каждый непременно найдет что-то для себя. Так российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс объяснила РИА Новости Крым, чем притягателен полуостров.
По словам Бледанс, она гордится, что родилась в Крыму – месте, которое дает огромную силу, сумасшедшую энергию и, конечно же, бесконечную радость.
"В этом году мы обязательно с моим сыном Семеном посетим Крым. И не только с гастролями спектакля, но и просто отдохнуть и напитаться силами, энергией", – сказала Бледанс.
Среди своих любимых мест в Крыму Эвелина перечисляет Балаклаву, Симеиз, Алупку, Воронцовский дворец, Ливадийский парк. При этом отмечает, что это далеко не весь перечень – можно говорить бесконечно.
"Каждый из вас найдет что-то для себя в этом замечательном, сильнейшем месте. Приезжайте в Крым!" – обратилась к отдыхающим знаменитая крымчанка.
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