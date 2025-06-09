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ФСБ пресекла подготовку контрабанды комплектующих к российским вертолетам

ФСБ пресекла подготовку контрабанды комплектующих к российским вертолетам - РИА Новости Крым, 09.06.2025

ФСБ пресекла подготовку контрабанды комплектующих к российским вертолетам

ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, комплектующих к российским вертолетам Ми-8 РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T10:27

2025-06-09T10:27

2025-06-09T10:27

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

оренбургская область

происшествия

вертолет

контрабанда

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает РИА Новости.В целях реализации преступного умысла члены группы по заказу представителей иностранных организаций через ряд подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, осуществляли хранение и незаконное перемещение через государственную границу новых комплектующих к вертолетам российского производства Ми-8 и Ми-17, рассказали в ФСБ.По оценке специалистов, ориентировочная стоимость указанных комплектующих составляет более 400 миллионов рублей и позволяет осуществить восстановление летной годности не менее четырех вертолетов.Координацию деятельности группы осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом, отметили в ведомстве.Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники).Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

оренбургская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оренбургская область, происшествия, вертолет, контрабанда, украина