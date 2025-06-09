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ФСБ пресекла подготовку контрабанды комплектующих к российским вертолетам
ФСБ пресекла подготовку контрабанды комплектующих к российским вертолетам - РИА Новости Крым, 09.06.2025
ФСБ пресекла подготовку контрабанды комплектующих к российским вертолетам
ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, комплектующих к российским вертолетам Ми-8 РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T10:27
2025-06-09T10:27
2025-06-09T10:27
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
оренбургская область
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вертолет
контрабанда
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает РИА Новости.В целях реализации преступного умысла члены группы по заказу представителей иностранных организаций через ряд подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, осуществляли хранение и незаконное перемещение через государственную границу новых комплектующих к вертолетам российского производства Ми-8 и Ми-17, рассказали в ФСБ.По оценке специалистов, ориентировочная стоимость указанных комплектующих составляет более 400 миллионов рублей и позволяет осуществить восстановление летной годности не менее четырех вертолетов.Координацию деятельности группы осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом, отметили в ведомстве.Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники).Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оренбургская область, происшествия, вертолет, контрабанда, украина
ФСБ пресекла подготовку контрабанды комплектующих к российским вертолетам
Подготовку контрабанды комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17 пресекли в ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества. Установлено, что в ее состав входили шесть участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока", – сказано в сообщении ЦОС ФСБ.
В целях реализации преступного умысла члены группы по заказу представителей иностранных организаций через ряд подконтрольных коммерческих структур приобретали у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих компаний, осуществляли хранение и незаконное перемещение через государственную границу новых комплектующих к вертолетам российского производства Ми-8 и Ми-17, рассказали в ФСБ.
По оценке специалистов, ориентировочная стоимость указанных комплектующих составляет более 400 миллионов рублей и позволяет осуществить восстановление летной годности не менее четырех вертолетов.
Координацию деятельности группы осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом, отметили в ведомстве.
Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники).
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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