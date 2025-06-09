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В Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больнице - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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В Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больнице
В Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больнице - РИА Новости Крым, 09.06.2025
В Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больнице
Двое подростков на мопеде попали в ДТП в Бахчисарае, оба в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики, прокуратура взяла на контроль установление... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T09:20
2025-06-09T09:27
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
бахчисарай
дети
происшествия
крым
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Двое подростков на мопеде попали в ДТП в Бахчисарае, оба в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики, прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.По данным полиции, авария произошла накануне вечером, около 17.30, на улице Селимова в Бахчисарае.В результате столкновения транспортных средств водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу."Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре", – добавили в прокуратуре Крыма.В полиции напоминают родителям, что во время летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, запрещать им управление транспортными средствами, исключив возможность доступа к ключам от машин и мопедов, если у ребенка нет прав и навыков управления.Ранее в Севастополе шестилетняя девочка попала под колеса машины на пешеходном переходе и водитель без прав протаранил пять машин на парковке, а в Бахчисарайском районе Крыма после столкновения микроавтобуса и легковушки двоих человек заблокировало в автомобиле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила 6-летнего ребенка в Керчи В Симферополе подросток врезался на велосипеде в иномарку Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик
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дтп в крыму и севастополе, бахчисарай, дети, происшествия, крым, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым
В Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больнице

В Бахчисарае двое подростков на мопеде пострадали в ДТП с легковушкой

09:20 09.06.2025 (обновлено: 09:27 09.06.2025)
 
© Прокуратура КрымаДТП с несовершеннолетними в Бахчисарае
ДТП с несовершеннолетними в Бахчисарае
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Двое подростков на мопеде попали в ДТП в Бахчисарае, оба в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики, прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.
По данным полиции, авария произошла накануне вечером, около 17.30, на улице Селимова в Бахчисарае.
"Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Auris, при проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог не уступил дорогу мопеду Honda Dio под управлением несовершеннолетнего водителя 2009 года рождения не имеющего права управления", – сказано в сообщении Госавтоинспекции.
В результате столкновения транспортных средств водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
© Прокуратура КрымаДТП с несовершеннолетними в Бахчисарае
ДТП с несовершеннолетними в Бахчисарае
© Прокуратура Крыма
ДТП с несовершеннолетними в Бахчисарае
"Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре", – добавили в прокуратуре Крыма.
В полиции напоминают родителям, что во время летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, запрещать им управление транспортными средствами, исключив возможность доступа к ключам от машин и мопедов, если у ребенка нет прав и навыков управления.
Ранее в Севастополе шестилетняя девочка попала под колеса машины на пешеходном переходе и водитель без прав протаранил пять машин на парковке, а в Бахчисарайском районе Крыма после столкновения микроавтобуса и легковушки двоих человек заблокировало в автомобиле.
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