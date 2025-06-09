https://crimea.ria.ru/20250609/dvoe-podrostkov-na-mopede-postradali-v-dtp-v-krymu-1147053526.html

В Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больнице

В Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больнице - РИА Новости Крым, 09.06.2025

В Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больнице

Двое подростков на мопеде попали в ДТП в Бахчисарае, оба в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики, прокуратура взяла на контроль установление... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T09:20

2025-06-09T09:20

2025-06-09T09:27

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Двое подростков на мопеде попали в ДТП в Бахчисарае, оба в больнице. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики, прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.По данным полиции, авария произошла накануне вечером, около 17.30, на улице Селимова в Бахчисарае.В результате столкновения транспортных средств водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу."Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре", – добавили в прокуратуре Крыма.В полиции напоминают родителям, что во время летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, запрещать им управление транспортными средствами, исключив возможность доступа к ключам от машин и мопедов, если у ребенка нет прав и навыков управления.Ранее в Севастополе шестилетняя девочка попала под колеса машины на пешеходном переходе и водитель без прав протаранил пять машин на парковке, а в Бахчисарайском районе Крыма после столкновения микроавтобуса и легковушки двоих человек заблокировало в автомобиле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила 6-летнего ребенка в Керчи В Симферополе подросток врезался на велосипеде в иномарку Смертельное ДТП на Кубани - Opel врезался во встречный грузовик

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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