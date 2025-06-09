https://crimea.ria.ru/20250609/drony-vsu-upali-na-zavode-sistem-releynoy-zaschity-i-avtomatiki-v-chuvashii-1147051814.html

Дроны ВСУ упали на заводе систем релейной защиты и автоматики в Чувашии

Дроны ВСУ упали на заводе систем релейной защиты и автоматики в Чувашии - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Дроны ВСУ упали на заводе систем релейной защиты и автоматики в Чувашии

В Чувашии после падения украинских беспилотников остановлено производство ведущего российского разработчика, производителя и поставщика систем релейной защиты и РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T07:36

2025-06-09T07:36

2025-06-09T07:47

новости

олег николаев

чувашская республика

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Чувашии после падения украинских беспилотников остановлено производство ведущего российского разработчика, производителя и поставщика систем релейной защиты и автоматики – Всероссийского научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР). Об этом сообщил губернатор региона Олег Николаев.Он проинформировал, что в понедельник утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Благодаря слаженной работе экстренных служб и оперативному реагированию удалось избежать жертв и пострадавших.Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет, подчеркнул глава региона.Все службы работают в усиленном режиме, ситуация под полным контролем, заверил глава республики. И обратился с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.ВНИИР – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик программно-аппаратных комплексов (систем) релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления технологическими процессами, электронной компонентной базы (электронных модулей), электротехнических изделий, радиоэлектронной продукции, а также систем автоматизации управления и программно-аппаратных комплексов.Ранее в понедельник в Министерстве обороны РФ сообщили, что над Чувашией были нейтрализованы два украинских беспилотника. Всего в ночь на понедельник над семью регионами страны были уничтожены и перехвачены 49 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250608/bpla-udarili-po-zavodu-azot-v-tulskoy-oblasti--chto-izvestno-1147032244.html

чувашская республика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, олег николаев, чувашская республика, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)