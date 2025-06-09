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Дроны ВСУ упали на заводе систем релейной защиты и автоматики в Чувашии - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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Дроны ВСУ упали на заводе систем релейной защиты и автоматики в Чувашии
Дроны ВСУ упали на заводе систем релейной защиты и автоматики в Чувашии - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Дроны ВСУ упали на заводе систем релейной защиты и автоматики в Чувашии
В Чувашии после падения украинских беспилотников остановлено производство ведущего российского разработчика, производителя и поставщика систем релейной защиты и РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T07:36
2025-06-09T07:47
новости
олег николаев
чувашская республика
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Чувашии после падения украинских беспилотников остановлено производство ведущего российского разработчика, производителя и поставщика систем релейной защиты и автоматики – Всероссийского научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР). Об этом сообщил губернатор региона Олег Николаев.Он проинформировал, что в понедельник утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Благодаря слаженной работе экстренных служб и оперативному реагированию удалось избежать жертв и пострадавших.Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет, подчеркнул глава региона.Все службы работают в усиленном режиме, ситуация под полным контролем, заверил глава республики. И обратился с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.ВНИИР – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик программно-аппаратных комплексов (систем) релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления технологическими процессами, электронной компонентной базы (электронных модулей), электротехнических изделий, радиоэлектронной продукции, а также систем автоматизации управления и программно-аппаратных комплексов.Ранее в понедельник в Министерстве обороны РФ сообщили, что над Чувашией были нейтрализованы два украинских беспилотника. Всего в ночь на понедельник над семью регионами страны были уничтожены и перехвачены 49 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, олег николаев, чувашская республика, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Дроны ВСУ упали на заводе систем релейной защиты и автоматики в Чувашии

Из-за атаки дронов ВСУ остановлено производство на заводе систем релейной защиты в Чувашии

07:36 09.06.2025 (обновлено: 07:47 09.06.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Чувашии после падения украинских беспилотников остановлено производство ведущего российского разработчика, производителя и поставщика систем релейной защиты и автоматики – Всероссийского научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР). Об этом сообщил губернатор региона Олег Николаев.
Он проинформировал, что в понедельник утром на территории Чувашской Республики были зафиксированы попытки применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Благодаря слаженной работе экстренных служб и оперативному реагированию удалось избежать жертв и пострадавших.
"Два БПЛА упали на территории АО "ВНИИР", из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников", – сказано в сообщении главы региона.
Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет, подчеркнул глава региона.
Все службы работают в усиленном режиме, ситуация под полным контролем, заверил глава республики. И обратился с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
ВНИИР – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик программно-аппаратных комплексов (систем) релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления технологическими процессами, электронной компонентной базы (электронных модулей), электротехнических изделий, радиоэлектронной продукции, а также систем автоматизации управления и программно-аппаратных комплексов.
Ранее в понедельник в Министерстве обороны РФ сообщили, что над Чувашией были нейтрализованы два украинских беспилотника. Всего в ночь на понедельник над семью регионами страны были уничтожены и перехвачены 49 дронов ВСУ.
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