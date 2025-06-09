https://crimea.ria.ru/20250609/dmitriy-kiselev-udostoen-premii-tefi--2025-1147073842.html

Дмитрий Киселев удостоен премии "ТЭФИ – 2025"

Дмитрий Киселев удостоен премии "ТЭФИ – 2025" - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Дмитрий Киселев удостоен премии "ТЭФИ – 2025"

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем премии "ТЭФИ – 2025", присуждаемой за высшие достижения в области... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T19:34

2025-06-09T19:34

2025-06-09T19:34

новости

международная медиагруппа "россия сегодня"

дмитрий киселев

конкурс

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем премии "ТЭФИ – 2025", присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств, в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Об этом сообщает РИА Новости.Уточняется, что сама программа ВГТРК "Вести недели" выиграла в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа".Среди награжденных в других номинациях известные журналисты, в том числе военкоры.Так, победителем национальной премии "ТЭФИ – 2025" в номинации "Репортер" стал Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный за репортаж из Волчанска.В номинации "Документальный фильм" выиграла работа погибшего в зоне СВО специального корреспондента "Известий" Семена Еремина – "Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника" (АКЦЕПТ, канал вещания РЕН ТВ).В номинации "Интервьюер" победил Павел Зарубин, ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК, канал вещания: "Россия 1").А в номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" выиграли Ольга Скабеева и Евгений Попов (программа "60 минут", производитель: ВГТРК, канал вещания – "Россия 1").Победу в номинации "Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу" взял Владимир Соловьев, а его программа "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (производитель "М-продакшн групп", канал вещания –"Россия 1") выиграла в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу".Кроме того, премия "ТЭФИ-25" в номинации "Ведущий дневной информационной программы" досталась ведущей "Новости 10-00" журналистке Первого канала Валерии Кораблевой. А в номинации "Ведущий вечерней информационной программы" выиграл Эрнест Мацкявичюс ("Вести 20:00").Также в номинации "Спортивное шоу/программа" победила программа "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" (производитель НСТ, канал вещания Матч ТВ), а в номинации "Ведущий спортивного шоу/программы" победил Роман Костомаров за программу "Работяги" ("М-продакшн", канал вещания "Пятница!").Помимо этого, премии "ТЭФИ – 2025" удостоены программа "Большая игра", победившая в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу" (производитель и канал вещания "Первый канал"), программа "День добрых дел", выигравшая в номинации "Программа социальной направленности" ("Пятый канал", МИЦ "Известия") и ряд других.Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ 2025" в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" проходит в понедельник, 9 июня, в Москве в Государственном академическом Большом театре России.Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года – фонд "Академия российского телевидения") – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. Это ежегодная профессиональная награда, которая вручается для поощрения самых значимых работ и авторов информационного продукта на телевидении России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравленияЕще две редакции медиагруппы "Россия сегодня" откроются в странах Африки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, конкурс, награды