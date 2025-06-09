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Что представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница"

Что представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница" - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Что представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница"

В рамках Всероссийского форума "Здравница-2025", который проходит в Москве, Крым презентовал свой санаторно-курортный потенциал, включая инновационные методики... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T16:38

2025-06-09T16:38

2025-06-09T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. В рамках Всероссийского форума "Здравница-2025", который проходит в Москве, Крым презентовал свой санаторно-курортный потенциал, включая инновационные методики лечения. Об этом сообщили в Минкурортов республики.Отмечается, что Министерство курортов и туризма РК организовало единый крымский стенд для презентации санаторно-курортного потенциала региона. Делегацию от Крыма в Москве возглавляет министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, благодаря стенду, на котором презентованы все санатории Крыма, участники форума могут ознакомиться с лечебной базой, программами лечения, а также новейшими технологиями и инновационными методиками, которые внедряются в лечебных учреждениях.Он выразил уверенность в том, что благодаря крымской площадке потенциал республики будет оценен по достоинству и будут найдены необходимые пути взаимодействия в развитии и продвижении санаторно-курортной отрасли для улучшения качества жизни россиян.Всероссийский форум "Здравница-2025" проходит в Москве в технопарке Сколково 9 – 11 июня. Уже 25 лет его организовывает Национальная курортная ассоциация при поддержке Министерства здравоохранения России и прочих государственных структур.Цель мероприятия – дать новый толчок развитию санаторно-курортного комплекса РФ, расширив его возможности в здоровьесбережении и национальной безопасности, восстановлении здоровья и формирования культуры управления здоровьем.От Крыма участие в деловой программе форума в 2025 году вместе с министром принимают руководители ведущих санаториев и курортных комплексов, делясь инновационными практиками медицинского и оздоровительного туризма, опытом и передовыми технологиями с представителями других регионов страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация и здоровьесбережение: что может предложить Крым?Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитКрым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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