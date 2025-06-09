https://crimea.ria.ru/20250609/bez-vody-i-svyazi-na-ukraine-rassleduyut-narusheniya-prav-lyudey-v-ttsk-1147043635.html

Без воды и связи: на Украине расследуют нарушения прав людей в ТЦК

Без воды и связи: на Украине расследуют нарушения прав людей в ТЦК - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Без воды и связи: на Украине расследуют нарушения прав людей в ТЦК

В Черновицкой области Украины уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал служебное расследование по факту возможного нарушения РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T09:43

2025-06-09T09:43

2025-06-09T09:43

украина

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

черновицкая область

в мире

мобилизация на украине

права человека

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131299737_241:174:1280:759_1920x0_80_0_0_6fbbc0bee5441eba317a7076aebb4911.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Черновицкой области Украины уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал служебное расследование по факту возможного нарушения прав украинцев сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет РИА Новости.По словам омбудсмена, в соцсетях появились сведения о том, что военкомы без объяснений задерживали украинских мужчин, изымали телефоны и ограничивали им доступ к воде и связи. Он добавил, что его служба обратилась в областной военкомат и правоохранительные органы с целью проведения ими служебного расследования.На неделе украинские СМИ сообщили, что в каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу мобилизованных и по получению взяток во избежание призыва. В случае их невыполнения, начальников переводят в боевые подразделения на фронт.Уличная мобилизацияС осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизацииПолитика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границейДезертирство в ВСУ растет рекордными темпами

https://crimea.ria.ru/20250409/ukrainets-umer-ot-epilepsii-vo-vremya-ulichnoy-mobilizatsii-v-kharkove-1145526981.html

украина

черновицкая область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), черновицкая область, в мире, мобилизация на украине, права человека, новости