Без воды и связи: на Украине расследуют нарушения прав людей в ТЦК
На Украине расследуют факты удержания людей в военкомате без воды и связи
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Черновицкой области Украины уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал служебное расследование по факту возможного нарушения прав украинцев сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет РИА Новости.
По словам омбудсмена, в соцсетях появились сведения о том, что военкомы без объяснений задерживали украинских мужчин, изымали телефоны и ограничивали им доступ к воде и связи.
"Отдельное беспокойство вызывает информация о содержании лиц без решения суда, ограничении доступа к базовым потребностям и невозможности связи с родными", - сказал Лубинец.
Он добавил, что его служба обратилась в областной военкомат и правоохранительные органы с целью проведения ими служебного расследования.
На неделе украинские СМИ сообщили, что в каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу мобилизованных и по получению взяток во избежание призыва. В случае их невыполнения, начальников переводят в боевые подразделения на фронт.
Уличная мобилизация
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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