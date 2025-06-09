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49 украинских дронов уничтожены и перехвачены над семью регионами России - РИА Новости Крым, 09.06.2025
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49 украинских дронов уничтожены и перехвачены над семью регионами России
49 украинских дронов уничтожены и перехвачены над семью регионами России - РИА Новости Крым, 09.06.2025
49 украинских дронов уничтожены и перехвачены над семью регионами России
В ночь на понедельник ВСУ предприняли новую попытку атаки на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T07:03
2025-06-09T07:09
беспилотник (бпла, дрон)
новости
курская область
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брянская область
чувашская республика
белгородская область
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник ВСУ предприняли новую попытку атаки на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По 13 беспилотников нейтрализованы над Курской и Нижегородской областями, по девять – над Воронежской и Орловской, по два – над территориями Брянской области и Чувашской Республики, один беспилотник – над Белгородской областью.Накануне утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских БПЛА над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские дроны с 4 часов утра.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ударе ВСУ в Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), новости, курская область, нижегородская область, воронежская область, орловская область, брянская область, чувашская республика, белгородская область, министерство обороны рф, пво
49 украинских дронов уничтожены и перехвачены над семью регионами России

49 украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над семью регионами России

07:03 09.06.2025 (обновлено: 07:09 09.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник ВСУ предприняли новую попытку атаки на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
По 13 беспилотников нейтрализованы над Курской и Нижегородской областями, по девять – над Воронежской и Орловской, по два – над территориями Брянской области и Чувашской Республики, один беспилотник – над Белгородской областью.
Накануне утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских БПЛА над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские дроны с 4 часов утра.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.
В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ударе ВСУ в Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиКурская областьНижегородская областьВоронежская областьОрловская областьБрянская областьЧувашская РеспубликаБелгородская областьМинистерство обороны РФПВО
 
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