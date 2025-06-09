https://crimea.ria.ru/20250609/49-ukrainskikh-dronov-unichtozheny-i-perekhvacheny-nad-semyu-regionami-rossii-1147051190.html

49 украинских дронов уничтожены и перехвачены над семью регионами России

49 украинских дронов уничтожены и перехвачены над семью регионами России - РИА Новости Крым, 09.06.2025

49 украинских дронов уничтожены и перехвачены над семью регионами России

В ночь на понедельник ВСУ предприняли новую попытку атаки на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T07:03

2025-06-09T07:03

2025-06-09T07:09

беспилотник (бпла, дрон)

новости

курская область

нижегородская область

воронежская область

орловская область

брянская область

чувашская республика

белгородская область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник ВСУ предприняли новую попытку атаки на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По 13 беспилотников нейтрализованы над Курской и Нижегородской областями, по девять – над Воронежской и Орловской, по два – над территориями Брянской области и Чувашской Республики, один беспилотник – над Белгородской областью.Накануне утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских БПЛА над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские дроны с 4 часов утра.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что при ударе ВСУ в Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

нижегородская область

воронежская область

орловская область

брянская область

чувашская республика

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости, курская область, нижегородская область, воронежская область, орловская область, брянская область, чувашская республика, белгородская область, министерство обороны рф, пво