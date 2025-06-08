https://crimea.ria.ru/20250608/zhilye-doma-povrezhdeny-pri-padenii-bespilotnikov-v-orlovskoy-oblasti-1147034019.html

Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области

Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области

В Орловской области при атаке украинских беспилотников повреждены жилые дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T10:25

2025-06-08T10:25

2025-06-08T10:25

орловская область

андрей клычков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Орловской области при атаке украинских беспилотников повреждены жилые дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Он отметил, что в течение суток над областью сбили девять БПЛА.Сейчас специалисты устраняют последствия атаки. Газоснабжение жителей восстановлено, работники правоохранительных органов и МЧС занимаются проверками для безопасности, добавил губернатор.В течение ночи силы ПВО сбили над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями и Московским регионом 61 беспилотник.Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, андрей клычков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, атаки всу