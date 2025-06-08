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Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области
Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области
В Орловской области при атаке украинских беспилотников повреждены жилые дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T10:25
2025-06-08T10:25
орловская область
андрей клычков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Орловской области при атаке украинских беспилотников повреждены жилые дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Он отметил, что в течение суток над областью сбили девять БПЛА.Сейчас специалисты устраняют последствия атаки. Газоснабжение жителей восстановлено, работники правоохранительных органов и МЧС занимаются проверками для безопасности, добавил губернатор.В течение ночи силы ПВО сбили над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями и Московским регионом 61 беспилотник.Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
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орловская область, андрей клычков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, атаки всу
Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области

В Орловской области при падении обломков БПЛА повреждены три жилых дома и газопровод

10:25 08.06.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Орловской области при атаке украинских беспилотников повреждены жилые дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Он отметил, что в течение суток над областью сбили девять БПЛА.
"В Свердловском районе в результате падения осколков незначительные повреждения получили три жилых дома, а также участок газопровода". - написал он в Telegram.
Сейчас специалисты устраняют последствия атаки. Газоснабжение жителей восстановлено, работники правоохранительных органов и МЧС занимаются проверками для безопасности, добавил губернатор.
В течение ночи силы ПВО сбили над Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями и Московским регионом 61 беспилотник.
Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти украинских беспилотников над регионом. Силы ПВО сбивали вражеские БПЛА с 4 часов утра.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в ночь на воскресенье в результате падения БПЛА произошло возгорание на заводе "Азот". Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Пострадали два человека.
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Орловская областьАндрей КлычковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБезопасностьАтаки ВСУ
 
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