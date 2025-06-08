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Женщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизации - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Женщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизации
Женщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизации - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Женщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизации
Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации. Такое заявление главы центра... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T16:49
2025-06-08T16:31
всу (вооруженные силы украины)
украина
мобилизация на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации. Такое заявление главы центра поддержки аэроразведки ВСУ Марии Берлинской публикуют украинские СМИ.Она также отметила, что не должно быть касты неприкасаемых.На неделе украинские СМИ сообщили, что в каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу мобилизованных и по получению взяток во избежание призыва. В случае их невыполнения, начальников переводят в боевые подразделения на фронт.В апреле главком ВСУ Александр Сырский в интервью украинским СМИ заявил, что на Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек, чтобы придерживаться плана по пополнению войск. Чтобы выполнить этот план, необходимо использовать цифровизацию, чтобы знать, где находятся уклонисты. Слова главкома вызвали бурю возмущения среди украинских пользователей Telegram. В комментариях люди заявили, что украинских мужчин "отправляют на смерть", и потребовали мобилизовать сперва сотрудников ТЦК (аналог военкомата), полицейских, а также депутатов и их детей.Уличная мобилизацияС осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина взорвала сотрудников ТЦК в НиколаевеУкраине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихУкраинской нации грозит исчезновение
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), украина, мобилизация на украине, в мире
Женщины должны готовиться: на Украине сделали заявление о мобилизации

На Украине призвали женщин и всех старше 18 лет готовиться к мобилизации в ВСУ

16:49 08.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации. Такое заявление главы центра поддержки аэроразведки ВСУ Марии Берлинской публикуют украинские СМИ.

"Мы уже на том моменте, где и женщины, и, на самом деле, люди с 18 лет, должны готовиться (к мобилизации - ред.). Вообще все взрослое население. Без исключения", - заявила Берлинская.

Она также отметила, что не должно быть касты неприкасаемых.
На неделе украинские СМИ сообщили, что в каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине от военкомов требуют исполнения планов по числу мобилизованных и по получению взяток во избежание призыва. В случае их невыполнения, начальников переводят в боевые подразделения на фронт.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский в интервью украинским СМИ заявил, что на Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек, чтобы придерживаться плана по пополнению войск. Чтобы выполнить этот план, необходимо использовать цифровизацию, чтобы знать, где находятся уклонисты. Слова главкома вызвали бурю возмущения среди украинских пользователей Telegram. В комментариях люди заявили, что украинских мужчин "отправляют на смерть", и потребовали мобилизовать сперва сотрудников ТЦК (аналог военкомата), полицейских, а также депутатов и их детей.

Уличная мобилизация

С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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