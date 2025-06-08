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Женщина ранена в результате атаки беспилотников по Московской области
Женщина ранена в результате атаки беспилотников по Московской области - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Женщина ранена в результате атаки беспилотников по Московской области
В Московской области беспилотник упал на территории СНТ, ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T15:26
2025-06-08T15:26
2025-06-08T15:38
московская область
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
андрей воробьев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Московской области беспилотник упал на территории СНТ, ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.По его информации, инцидент произошел в районе деревни Соколово-Хомьяново Раменского городского округа.Также он сообщил, что с 23:00 7 июня до 09:00 8 июня в небе над Московской областью было уничтожено еще 9 беспилотников: один - над полем западнее аэропорта Домодедово; один - в Подольске, вблизи деревни Лучинское; два – в районе села Ершово и западнее деревни Чесноково; один - рядом с деревней Никольское; два дрона вблизи СНТ "Светлана" и в поселке Николина Гора; один в Можайске, над лесным массивом у села Семеновское; один - в Наро-Фоминске, в районе СНТ "Березка". "В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено", - добавил Воробьев. На местах падения дронов работают экстренные службы.За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской областиУкраинская управляемая ракета "Нептун" сбита над Черным моремБПЛА ударили по заводу "Азот" в Тульской области – что известно
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московская область, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), андрей воробьев, новости
Женщина ранена в результате атаки беспилотников по Московской области
В Московской области в результате падения беспилотника пострадала женщина
15:26 08.06.2025 (обновлено: 15:38 08.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Московской области беспилотник упал на территории СНТ, ранена женщина. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его информации, инцидент произошел в районе деревни Соколово-Хомьяново Раменского городского округа.
"Сбитый беспилотник упал на территорию СНТ "Малиновка", в результате чего повреждены три садовых дома. К сожалению, пострадала женщина 75 лет — она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь", - написал Воробьев в своем Telegram - канале.
Также он сообщил, что с 23:00 7 июня до 09:00 8 июня в небе над Московской областью было уничтожено еще 9 беспилотников: один - над полем западнее аэропорта Домодедово; один - в Подольске, вблизи деревни Лучинское; два – в районе села Ершово и западнее деревни Чесноково; один - рядом с деревней Никольское; два дрона вблизи СНТ "Светлана" и в поселке Николина Гора; один в Можайске, над лесным массивом у села Семеновское; один - в Наро-Фоминске, в районе СНТ "Березка".
"В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено", - добавил Воробьев.
На местах падения дронов работают экстренные службы.
За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен
61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым.
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