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Заря перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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Заря перешла под контроль России
Заря перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Заря перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T11:37
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донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.За минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Под контроль ВС РФ перешли Кондратовка, Андреевка, Водолаги и Алексеевка Сумской области, а также Редкодуб, Новополи, Федоровка Донецкой Народной Республики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе
Заря перешла под контроль России

Армия России освободила Зарю в ДНР

11:37 08.06.2025 (обновлено: 11:43 08.06.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБоевая работа наводчика орудия "Гиацинт-Б" ВС РФ в Херсонской области.
Боевая работа наводчика орудия Гиацинт-Б ВС РФ в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

"В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

За минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Под контроль ВС РФ перешли Кондратовка, Андреевка, Водолаги и Алексеевка Сумской области, а также Редкодуб, Новополи, Федоровка Донецкой Народной Республики.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУСобытия в Донбассе
 
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