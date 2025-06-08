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Заря перешла под контроль России
Заря перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Заря перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T11:37
2025-06-08T11:37
2025-06-08T11:43
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.За минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Под контроль ВС РФ перешли Кондратовка, Андреевка, Водолаги и Алексеевка Сумской области, а также Редкодуб, Новополи, Федоровка Донецкой Народной Республики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе
Заря перешла под контроль России
Армия России освободила Зарю в ДНР
11:37 08.06.2025 (обновлено: 11:43 08.06.2025)