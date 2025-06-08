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Заря перешла под контроль России

Заря перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Заря перешла под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T11:37

2025-06-08T11:37

2025-06-08T11:43

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.За минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Под контроль ВС РФ перешли Кондратовка, Андреевка, Водолаги и Алексеевка Сумской области, а также Редкодуб, Новополи, Федоровка Донецкой Народной Республики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , события в донбассе