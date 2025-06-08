https://crimea.ria.ru/20250608/vykhod-za-temperaturnye-ramki-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1147009902.html
Выход за температурные рамки: какой будет погода в Крыму на неделе
Выход за температурные рамки: какой будет погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Выход за температурные рамки: какой будет погода в Крыму на неделе
В Крыму на неделе ожидается жаркая и солнечная погода, исключение составит среда, когда могут пойти локальные кратковременные дожди. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T19:17
2025-06-08T19:17
2025-06-08T19:17
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе ожидается жаркая и солнечная погода, исключение составит среда, когда могут пойти локальные кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Понедельник, 9 июня, по словам специалиста, будет самым жарким днем недели: ночью от +14 до +19, днем +30…+35, местами в континентальной части полуострова до +38.Во вторник немного посвежеет – скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада. Ночью столбики термометров покажут +16…+21, днем от +29 до +34. Также усилится северо-восточный ветер до 13 м/с.Во второй половине недели будет преобладать переменчивая облачность, осадки маловероятны. В четверг днем ожидается +26…+31, в пятницу +23…+26, в субботу +23…+28, в воскресенье от +25 до +30 градусов.При таких условиях будет усиливаться прогрев поверхности моря, отметил Тишковец.В целом в июне всплесков аномальной жары в Крыму не ожидается, прогнозирует Тишковец. Температура, по его словам, вернется в рамки положенной нормы и в среднем будет варьироваться от +12…+17 ночью и около +25…+30 в дневные часы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Выход за температурные рамки: какой будет погода в Крыму на неделе
В Крыму на неделе ожидается жаркая погода – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым.
В Крыму на неделе ожидается жаркая и солнечная погода, исключение составит среда, когда могут пойти локальные кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Понедельник, 9 июня, по словам специалиста, будет самым жарким днем недели: ночью от +14 до +19, днем +30…+35, местами в континентальной части полуострова до +38.
Во вторник немного посвежеет – скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада. Ночью столбики термометров покажут +16…+21, днем от +29 до +34. Также усилится северо-восточный ветер до 13 м/с.
"К середине недели есть вероятность, что фронт скользнет своим "хвостом" по Крыму, отметившись локальным кратковременным дождем с грозами. В среду ожидается +15...+20 ночью, днем +27...+32", - рассказал специалист.
Во второй половине недели будет преобладать переменчивая облачность, осадки маловероятны. В четверг днем ожидается +26…+31, в пятницу +23…+26, в субботу +23…+28, в воскресенье от +25 до +30 градусов.
При таких условиях будет усиливаться прогрев поверхности моря, отметил Тишковец.
"Сейчас разброс по температуре морской воды достаточно отличается: в Ялте +13, в Алуште +15, в Евпатории +19, в Феодосии +14, в Керчи до +20. С каждым днем прогрев будет усиливаться, что приведет к постепенному выравниванию температуры морской воды до комфортного уровня от +18 до +20 градусов по всему побережью", – сказал синоптик.
В целом в июне всплесков аномальной жары в Крыму не ожидается, прогнозирует Тишковец. Температура, по его словам, вернется в рамки положенной нормы и в среднем будет варьироваться от +12…+17 ночью и около +25…+30 в дневные часы.
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