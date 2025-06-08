https://crimea.ria.ru/20250608/vsu-dvazhdy-udarili-po-parkovke-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-pyatero-1147039678.html

ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро

ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро - РИА Новости Крым, 08.06.2025

ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро

В селе Никольское Белгородской области ВСУ дважды нанесли удар беспилотниками по парковке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T14:49

2025-06-08T14:49

2025-06-08T14:49

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В селе Никольское Белгородской области ВСУ дважды нанесли удар беспилотниками по парковке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Троим мужчинам врачи оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Двое пострадавших проходят обследование в городской больнице №2 Белгорода, отметил Гладков.Кроме того, от детонации загорелся легковой автомобиль – пожарными расчетами огонь ликвидирован. В близлежащем здании посечены осколками четыре машины. В здании повреждены кровля, фасад и остекление, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что после удара ВСУ в поселке Пролетарский Белгородской области погибла женщина, контузию получила 12-летняя девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрацииВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской областиДрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости