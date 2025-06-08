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ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро
ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро - РИА Новости Крым, 08.06.2025
ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро
В селе Никольское Белгородской области ВСУ дважды нанесли удар беспилотниками по парковке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T14:49
2025-06-08T14:49
2025-06-08T14:49
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В селе Никольское Белгородской области ВСУ дважды нанесли удар беспилотниками по парковке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Троим мужчинам врачи оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Двое пострадавших проходят обследование в городской больнице №2 Белгорода, отметил Гладков.Кроме того, от детонации загорелся легковой автомобиль – пожарными расчетами огонь ликвидирован. В близлежащем здании посечены осколками четыре машины. В здании повреждены кровля, фасад и остекление, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что после удара ВСУ в поселке Пролетарский Белгородской области погибла женщина, контузию получила 12-летняя девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрацииВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской областиДрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены трое
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятеро
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ по парковке ранены пять человек и сгорело авто