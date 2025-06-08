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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T11:43

2025-06-08T11:43

2025-06-08T12:04

севастополь

морской транспорт

транспорт

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах временной остановки не сообщается.Для работы на компенсационном маршруте организуют дополнительные автобусы, уточнили в дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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