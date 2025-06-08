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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T11:43
2025-06-08T11:43
2025-06-08T12:04
севастополь
морской транспорт
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах временной остановки не сообщается.Для работы на компенсационном маршруте организуют дополнительные автобусы, уточнили в дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили катера и паром
11:43 08.06.2025 (обновлено: 12:04 08.06.2025)