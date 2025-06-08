https://crimea.ria.ru/20250608/v-sevastopole-vsyu-noch-budut-strelyat-1147049964.html
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения, они продлятся до утра понедельника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T22:35
2025-06-08T22:35
2025-06-08T22:39
учения
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения, они продлятся до утра понедельника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе учения военных продлятся до утра понедельника - Развожаев
22:35 08.06.2025 (обновлено: 22:39 08.06.2025)