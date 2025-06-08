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В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения, они продлятся до утра понедельника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T22:35
2025-06-08T22:39
учения
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения, они продлятся до утра понедельника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250607/v-sevastopole-vveli-dva-dopolnitelnykh-signala-opovescheniya-1147026725.html
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учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе всю ночь будут стрелять

В Севастополе учения военных продлятся до утра понедельника - Развожаев

22:35 08.06.2025 (обновлено: 22:39 08.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбелиск "Городу-Герою Севастополю"
Обелиск Городу-Герою Севастополю - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения, они продлятся до утра понедельника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 06.00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Карантинной бухт, мыса Херсонес, а также на внешнем рейде флот проводит тренировки расчетов противоподводно диверсионной обороны с применением различных видов оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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