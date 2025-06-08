https://crimea.ria.ru/20250608/v-sevastopole-vsyu-noch-budut-strelyat-1147049964.html

В Севастополе всю ночь будут стрелять

В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В Севастополе всю ночь будут стрелять

В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения, они продлятся до утра понедельника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T22:35

2025-06-08T22:35

2025-06-08T22:39

учения

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения, они продлятся до утра понедельника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250607/v-sevastopole-vveli-dva-dopolnitelnykh-signala-opovescheniya-1147026725.html

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя