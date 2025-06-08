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В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T12:10
2025-06-08T12:10
2025-06-08T12:10
севастополь
новости севастополя
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морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе возобновили движение катеров и парома