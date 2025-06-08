https://crimea.ria.ru/20250608/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1147036464.html

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T12:10

2025-06-08T12:10

2025-06-08T12:10

севастополь

новости севастополя

крым

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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