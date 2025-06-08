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В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковке
В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковке - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковке
В Севастополе водитель Porsche протаранил пять припаркованных авто на набережной пляжа Учкуевка. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T09:52
2025-06-08T09:52
2025-06-08T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе водитель Porsche протаранил пять припаркованных авто на набережной пляжа Учкуевка. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительной информации, авария произошла 7 июня в 22:13.В результате ДТП пострадавших нет.Виновник аварии от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, уточнили правоохранители."Госавтоинспекция Севастополя по данному факту проводит проверку", – добавили в полиции.Ранее сообщалось, что в Севастополе пожилой водитель за рулем иномарки сбил шестилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Бахчисарайском районе: двух человек заблокировало в автоИномарка сбила 6-летнего ребенка в КерчиСмертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе водитель без прав протаранил пять машин на парковке
В Севастополе на набережной Учкуевки Porsche протаранил пять машин на парковке
09:52 08.06.2025 (обновлено: 10:00 08.06.2025)