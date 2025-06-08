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В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе повторно закрыли рейд - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Севастополе повторно закрыли рейд
Паромы и катера в Севастополе третий раз за день приостановили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T13:37
2025-06-08T13:37
2025-06-08T13:37
севастополь
департамент транспорта севастополя
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе третий раз за день приостановили работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В первый раз морское сообщение приостановили в 11:38. Ограничение действовало до полудня. Во второй раз морской транспорт остановили на 10 минут.О причинах остановки морского сообщения не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе третий раз за день остановили морской транспорт