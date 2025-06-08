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В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе катера и паромы вновь совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T14:40

2025-06-08T14:40

2025-06-08T14:40

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

морской транспорт

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новости севастополя

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В воскресенье морской транспорт в городе останавливали трижды. Первый раз морское сообщение приостановили в 11:38. Ограничение действовало до полудня. Во второй раз морской транспорт остановили на 10 минут. В третий запрет ввели в 14:08. Он действовал полчаса.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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