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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе катера и паромы вновь совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T14:40
2025-06-08T14:40
2025-06-08T14:40
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В воскресенье морской транспорт в городе останавливали трижды. Первый раз морское сообщение приостановили в 11:38. Ограничение действовало до полудня. Во второй раз морской транспорт остановили на 10 минут. В третий запрет ввели в 14:08. Он действовал полчаса.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт возобновил работу