https://crimea.ria.ru/20250608/v-minoborony-ozvuchili-realnye-sutochnye-poteri-vsu-na-fronte-1147036995.html

В Минобороны озвучили реальные суточные потери ВСУ на фронте

В Минобороны озвучили реальные суточные потери ВСУ на фронте - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В Минобороны озвучили реальные суточные потери ВСУ на фронте

Армия России за сутки ликвидировала 1360 боевиков киевского режима, освободила село и отбросила скопления ВСУ за западные границы Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T12:36

2025-06-08T12:36

2025-06-08T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Армия России за сутки ликвидировала 1360 боевиков киевского режима, освободила село и отбросила скопления ВСУ за западные границы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", девять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы Квертус и три склада боеприпасов.В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки освобожден населенный пункт Заря ДНР. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Потери противника – до 530 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 155 мм самоходную артиллерийскую установку Богдана.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Новоандреевка, Белогорье, Каменское, Орехов Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 95 военнослужащих.Вооруженные силы Российской Федерации поразили цех по производству БПЛА и места их хранения, учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.Средствами ПВО сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 73 вне зоны спецоперации.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 62 255 БПЛА, 663 самолета, 283 вертолета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия доставила тела солдат ВСУ в район обменаУкраине не нужны ее граждане – Захарова об отказе Киева забрать телаФранция наладит выпуск беспилотников на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"