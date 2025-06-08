https://crimea.ria.ru/20250608/v-kurskoy-oblasti-vosstanovili-elektrosnabzhenie-1147049818.html

В Курской области восстановили электроснабжение

В Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В Курской области восстановили электроснабжение

В трех районах Курской области восстановили подачу электричества, нарушенного в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T22:10

2025-06-08T22:10

2025-06-08T22:10

курская область

обстрелы курской области

обстрелы всу

александр хинштейн

отключение электроэнергии

россети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В трех районах Курской области восстановили подачу электричества, нарушенного в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Днем в воскресенье в Курской области Рыльской район, а также частично Глушковский и Кореневский остались без электричества после удара ВСУ по подстанции.Это уже не первая попытка ВСУ устроить блэкаут в российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня противник нанес массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение полностью восстановили к вечеру 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, александр хинштейн, отключение электроэнергии, россети, новости