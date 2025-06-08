В Курской области восстановили электроснабжение
В Курской области восстановили электроснабжение после удара ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В трех районах Курской области восстановили подачу электричества, нарушенного в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Аварийные бригады ПАО "Россети" восстановили подачу электричества, нарушенного в результате атаки ВСУ. Благодаря слаженным и оперативным действиям наших бригад, электричество восстановлено в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале.
Днем в воскресенье в Курской области Рыльской район, а также частично Глушковский и Кореневский остались без электричества после удара ВСУ по подстанции.
Это уже не первая попытка ВСУ устроить блэкаут в российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня противник нанес массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
Электроснабжение полностью восстановили к вечеру 3 июня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.