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В Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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В Курской области восстановили электроснабжение
В Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Курской области восстановили электроснабжение
В трех районах Курской области восстановили подачу электричества, нарушенного в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T22:10
2025-06-08T22:10
курская область
обстрелы курской области
обстрелы всу
александр хинштейн
отключение электроэнергии
россети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В трех районах Курской области восстановили подачу электричества, нарушенного в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Днем в воскресенье в Курской области Рыльской район, а также частично Глушковский и Кореневский остались без электричества после удара ВСУ по подстанции.Это уже не первая попытка ВСУ устроить блэкаут в российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня противник нанес массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение полностью восстановили к вечеру 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, александр хинштейн, отключение электроэнергии, россети, новости
В Курской области восстановили электроснабжение

В Курской области восстановили электроснабжение после удара ВСУ

22:10 08.06.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП
ЛЭП
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В трех районах Курской области восстановили подачу электричества, нарушенного в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Аварийные бригады ПАО "Россети" восстановили подачу электричества, нарушенного в результате атаки ВСУ. Благодаря слаженным и оперативным действиям наших бригад, электричество восстановлено в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале.
Днем в воскресенье в Курской области Рыльской район, а также частично Глушковский и Кореневский остались без электричества после удара ВСУ по подстанции.
Это уже не первая попытка ВСУ устроить блэкаут в российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня противник нанес массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
Электроснабжение полностью восстановили к вечеру 3 июня.
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Курская областьОбстрелы Курской областиОбстрелы ВСУАлександр ХинштейнОтключение электроэнергииРоссетиНовости
 
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