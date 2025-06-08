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В Крыму свыше шести тысяч человек работают в социальной службе

В Крыму свыше шести тысяч человек работают в социальной службе - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В Крыму свыше шести тысяч человек работают в социальной службе

Свыше шести тысяч социальных работников трудятся в Крыму на разных направлениях занятости. Об этом в День соцработника в своем Telegram-канале написал глава... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T09:29

2025-06-08T09:29

2025-06-08T09:33

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Свыше шести тысяч социальных работников трудятся в Крыму на разных направлениях занятости. Об этом в День соцработника в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов."В Крыму трудится свыше шести тысяч социальных работников. Они помогают тысячам крымчан, прежде всего, пожилым людям и инвалидам", – написал глава республики.Аксенов подчеркнул, что этот труд требует огромного напряжения сил, милосердия и доброты, чуткости, терпения и умения сопереживать. "Это больше, чем работа, это призвание, высокая миссия". - убежден он.По словам главы Крыма, в прошлом году мобильные бригады социальных работников обслужили свыше двух тысяч крымчан, проживающих в отдаленных населенных пунктах."Развивается система долговременного ухода за пожилыми людьми. Важнейшим направлением работы является поддержка воинов спецоперации и членов их семей", - добавил Сергей Аксенов и поздравил всех представителей этой профессии с профессиональным праздником.Как добавил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, в регионе проводится масштабная работа по модернизации инфраструктуры социальных учреждений. "С 2015 года Государственным Советом Крыма присуждается 10 премий работникам социальной сферы и трудовым коллективам в размере 38 тысяч рублей каждая. За этот период нами были присуждены премии на общую сумму порядка 4 млн рублей", - отметил спикер..Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственникамиДополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получитьКрымская молодежь назвала демографию главной проблемой России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, соцзащита, праздники и памятные даты, общество, новости крыма