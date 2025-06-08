В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
В Керчи стартовал XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
19:58 08.06.2025 (обновлено: 20:03 08.06.2025)
© РИА Новости КрымXXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
© РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны. Защитники земли русской!". Торжественная церемония состоялась вечером в воскресенье на сцене керченского дворца культуры "Корабел", передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Боспорские агоны" проходят в 27-й раз. В этом году фестиваль посвящен защитникам Отечества. В театрализованном представлении на открытии зрителям показали яркие сцены, воссоздающие ключевые моменты славных сражений, демонстрирующих силу духа и преданность Отчизне.
В этом году "Боспорские агоны" впервые по-настоящему "ожили". На сцену вышел персонаж, его так и зовут – Фестиваль. И ему сегодня 27 лет.
"Я - Фестиваль. Хочу напомнить, святое дело всех служителей искусства – заставить думать, сопереживать, любить то, что людям дорого в любые времена. Без прошлого нет будущего, вот мой жизненный девиз", – поздравил Фестиваль участников и гостей "Боспорских агон".
© РИА Новости КрымXXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
© РИА Новости Крым
XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
"Аллея звезд", Малые Олимпийские игры и "АГОНиМЫ"
XXVII фестиваль продлится восемь дней. Программа, как и прежде, насыщенная. Уже прошло торжественное открытие новых имен на "Аллее звезд" (на площади у Керченского драматического театра им. А.С. Пушкина – ред.). На аллее "Боспорских агон" увековечены имена артистов, неоднократно посещавших Керчь. Также в этом месте был установлен бюст Народному артисту СССР Василию Лановому.
© РИА Новости КрымВ Керчи в рамках открытия "Боспорских агон" открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко
© РИА Новости Крым
В Керчи в рамках открытия "Боспорских агон" открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко
За предыдущие годы здесь появились звезды Кирилла Лаврова, Донатаса Баниониса, Владимира Коренева, Александра Голобородько, Юрия Васильева, Ларисы Лужиной.
В этом году на аллее открыли новую звезду. Ее посвятили народной артистке РСФСР Ирине Купченко.
"Я считаю, что "Боспорские агоны" – это уникальный фестиваль. Мы показываем всему миру, как нужно любить, чтить и уважать культуру предков и тех народов, которые до нас жили на этой земле", - сказала артистка.
© РИА Новости КрымВ Керчи в рамках открытия "Боспорских агон" открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко
© РИА Новости Крым
В Керчи в рамках открытия "Боспорских агон" открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко
Неотъемлемая часть "Боспорских агон" – Малые Олимпийские игры. А также интеллектуально-дискуссионная игра "АГОНиМЫ". В этом году она проходит третий таз. В ней участвуют ученики средних и высших образовательных учреждений, члены молодежных организаций.
Игра помогает развивать критическое мышление и осознанно вырабатывать жизненную позицию, убеждены организаторы. По мнению членов жюри, у ее участников есть все задатки, чтобы стать лидерами общественного мнения.
Театр, кино и мастер-классы
В рамках фестиваля запланировано несколько тематических мастер-классов. В частности, по античному ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. А также мастер-классы по классу фортепиано, хоровому дирижированию и театральному делу.
"Боспорские агоны" откроют и несколько выставок с работами современных художников. Состоятся и театральные показы. На сцене "Боспорских агон" покажут спектакли артисты из разных регионов России.
В этом году возобновит работу киностраница. Зрителям покажут три работы: "Вальс Победы" Александра Беланова, "Свои. Баллада о войне" Сергея Маховикова и "Позывной "Пассажир" Сослана Фидарова.
XXVII фестиваль "Боспорские агоны" завершится 14 июня подведением итогов и торжественным закрытием в КДК "Корабел.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: