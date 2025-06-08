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В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" - РИА Новости Крым, 08.06.2025
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В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны. Защитники земли русской!". Торжественная церемония состоялась вечером в воскресенье на... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T19:58
2025-06-08T20:03
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КЕРЧЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны. Защитники земли русской!". Торжественная церемония состоялась вечером в воскресенье на сцене керченского дворца культуры "Корабел", передает корреспондент РИА Новости Крым."Боспорские агоны" проходят в 27-й раз. В этом году фестиваль посвящен защитникам Отечества. В театрализованном представлении на открытии зрителям показали яркие сцены, воссоздающие ключевые моменты славных сражений, демонстрирующих силу духа и преданность Отчизне.В этом году "Боспорские агоны" впервые по-настоящему "ожили". На сцену вышел персонаж, его так и зовут – Фестиваль. И ему сегодня 27 лет."Аллея звезд", Малые Олимпийские игры и "АГОНиМЫ"XXVII фестиваль продлится восемь дней. Программа, как и прежде, насыщенная. Уже прошло торжественное открытие новых имен на "Аллее звезд" (на площади у Керченского драматического театра им. А.С. Пушкина – ред.). На аллее "Боспорских агон" увековечены имена артистов, неоднократно посещавших Керчь. Также в этом месте был установлен бюст Народному артисту СССР Василию Лановому.За предыдущие годы здесь появились звезды Кирилла Лаврова, Донатаса Баниониса, Владимира Коренева, Александра Голобородько, Юрия Васильева, Ларисы Лужиной.В этом году на аллее открыли новую звезду. Ее посвятили народной артистке РСФСР Ирине Купченко. Неотъемлемая часть "Боспорских агон" – Малые Олимпийские игры. А также интеллектуально-дискуссионная игра "АГОНиМЫ". В этом году она проходит третий таз. В ней участвуют ученики средних и высших образовательных учреждений, члены молодежных организаций.Игра помогает развивать критическое мышление и осознанно вырабатывать жизненную позицию, убеждены организаторы. По мнению членов жюри, у ее участников есть все задатки, чтобы стать лидерами общественного мнения.Театр, кино и мастер-классыВ рамках фестиваля запланировано несколько тематических мастер-классов. В частности, по античному ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. А также мастер-классы по классу фортепиано, хоровому дирижированию и театральному делу."Боспорские агоны" откроют и несколько выставок с работами современных художников. Состоятся и театральные показы. На сцене "Боспорских агон" покажут спектакли артисты из разных регионов России.XXVII фестиваль "Боспорские агоны" завершится 14 июня подведением итогов и торжественным закрытием в КДК "Корабел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Юрий Васильев: я влюбился в КрымНа Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи
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крым, керчь, боспорские агоны, культура, искусство , общество, новости крыма
В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

В Керчи стартовал XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

19:58 08.06.2025 (обновлено: 20:03 08.06.2025)
 
© РИА Новости КрымXXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
XXVII фестиваль античного искусства Боспорские агоны - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости Крым
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КЕРЧЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Керчи открылся XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны. Защитники земли русской!". Торжественная церемония состоялась вечером в воскресенье на сцене керченского дворца культуры "Корабел", передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Боспорские агоны" проходят в 27-й раз. В этом году фестиваль посвящен защитникам Отечества. В театрализованном представлении на открытии зрителям показали яркие сцены, воссоздающие ключевые моменты славных сражений, демонстрирующих силу духа и преданность Отчизне.
В этом году "Боспорские агоны" впервые по-настоящему "ожили". На сцену вышел персонаж, его так и зовут – Фестиваль. И ему сегодня 27 лет.

"Я - Фестиваль. Хочу напомнить, святое дело всех служителей искусства – заставить думать, сопереживать, любить то, что людям дорого в любые времена. Без прошлого нет будущего, вот мой жизненный девиз", – поздравил Фестиваль участников и гостей "Боспорских агон".

© РИА Новости КрымXXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"
XXVII фестиваль античного искусства Боспорские агоны - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости Крым
XXVII фестиваль античного искусства "Боспорские агоны"

"Аллея звезд", Малые Олимпийские игры и "АГОНиМЫ"

XXVII фестиваль продлится восемь дней. Программа, как и прежде, насыщенная. Уже прошло торжественное открытие новых имен на "Аллее звезд" (на площади у Керченского драматического театра им. А.С. Пушкина – ред.). На аллее "Боспорских агон" увековечены имена артистов, неоднократно посещавших Керчь. Также в этом месте был установлен бюст Народному артисту СССР Василию Лановому.
© РИА Новости КрымВ Керчи в рамках открытия "Боспорских агон" открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко
В Керчи в рамках открытия Боспорских агон открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости Крым
В Керчи в рамках открытия "Боспорских агон" открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко
За предыдущие годы здесь появились звезды Кирилла Лаврова, Донатаса Баниониса, Владимира Коренева, Александра Голобородько, Юрия Васильева, Ларисы Лужиной.
В этом году на аллее открыли новую звезду. Ее посвятили народной артистке РСФСР Ирине Купченко.
"Я считаю, что "Боспорские агоны" – это уникальный фестиваль. Мы показываем всему миру, как нужно любить, чтить и уважать культуру предков и тех народов, которые до нас жили на этой земле", - сказала артистка.
© РИА Новости КрымВ Керчи в рамках открытия "Боспорских агон" открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко
В Керчи в рамках открытия Боспорских агон открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости Крым
В Керчи в рамках открытия "Боспорских агон" открыли звезду народной артистке РСФСР Ирине Купченко
Неотъемлемая часть "Боспорских агон" – Малые Олимпийские игры. А также интеллектуально-дискуссионная игра "АГОНиМЫ". В этом году она проходит третий таз. В ней участвуют ученики средних и высших образовательных учреждений, члены молодежных организаций.
Игра помогает развивать критическое мышление и осознанно вырабатывать жизненную позицию, убеждены организаторы. По мнению членов жюри, у ее участников есть все задатки, чтобы стать лидерами общественного мнения.

Театр, кино и мастер-классы

В рамках фестиваля запланировано несколько тематических мастер-классов. В частности, по античному ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. А также мастер-классы по классу фортепиано, хоровому дирижированию и театральному делу.
"Боспорские агоны" откроют и несколько выставок с работами современных художников. Состоятся и театральные показы. На сцене "Боспорских агон" покажут спектакли артисты из разных регионов России.
В этом году возобновит работу киностраница. Зрителям покажут три работы: "Вальс Победы" Александра Беланова, "Свои. Баллада о войне" Сергея Маховикова и "Позывной "Пассажир" Сослана Фидарова.
XXVII фестиваль "Боспорские агоны" завершится 14 июня подведением итогов и торжественным закрытием в КДК "Корабел.
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