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В Финляндии потребовали как можно скорее ввести санкции против России

В Финляндии потребовали как можно скорее ввести санкции против России - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В Финляндии потребовали как можно скорее ввести санкции против России

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал США ввести новые санкции против России, чтобы заставить Москву участвовать в переговорах по украинскому... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T10:53

2025-06-08T10:53

2025-06-08T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал США ввести новые санкции против России, чтобы заставить Москву участвовать в переговорах по украинскому урегулированию. Заявление финского политика публикуют местные СМИ.Помимо этого, Петтери Орпо выступил в защиту увеличения расходов на оборону до пяти процентов в Хельсинки в связи с "постоянной угрозы со стороны России".По его словам, единственный устойчивый способ финансировать оборонные расходы – ускорять экономический рост и повышать занятость. Орпо признает, что это сопряжено с определенными трудностями."Население стареет, поэтому наши расходы постоянно увеличиваются на миллиарды. Нам просто необходимо найти решение", – высказался финский политик.В начале июня спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что сенат готов принять законопроект о новых санкциях против России, которые "будут весьма жесткими".При этом сам Трамп отметил, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на атаки со стороны Украины и ответ Москвы на эти действия. Однако он не дал прямого ответа на вопрос о готовности усиливать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине, но не исключил, что будет оказывать давление и на Киев при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что власти США могут ввести санкции в отношении России и против воли американского президента Дональда Трампа, но серьезными эти рестрикции не будут, в противном случае экономика Америки пострадает в условиях кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неожиданный поворот: кого Трамп выбрал для введения санкций В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт"Украина дала повод разбомбить их" – Трамп об ударах Киева по России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, политика, внешняя политика, в мире, россия, санкции, санкции против россии, новости