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В Бахчисарайском районе Крыма горел лес
В Бахчисарайском районе Крыма горел лес - РИА Новости Крым, 08.06.2025
В Бахчисарайском районе Крыма горел лес
В Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье загорелся лес. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T20:13
2025-06-08T20:13
2025-06-08T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье загорелся лес. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателем, огонь вспыхнул в воскресенье около 12:35. С огнем боролись 73 специалиста и 16 единиц техники, в том числе от 1 пожарно-спасательного отряда, специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и лесоохотничьего хозяйства.Пожар локализован в 16:00, уточнили в МЧС. Площадь возгорания устанавливается.Как сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, горел лес в районе горы Бурун-Кая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, бахчисарайский район, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, леса крыма, новости крыма, экология, природа
В Бахчисарайском районе Крыма горел лес
В Бахчисарайском районе Крыма сгорел лес в районе горы Бурун-Кая
20:13 08.06.2025 (обновлено: 20:36 08.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье загорелся лес. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
По данным спасателем, огонь вспыхнул в воскресенье около 12:35.
"Тушение пожара осложняло труднодоступная и сложно-пересеченная местность, устойчивая жаркая погода", - сказано в сообщении.
С огнем боролись 73 специалиста и 16 единиц техники, в том числе от 1 пожарно-спасательного отряда, специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и лесоохотничьего хозяйства.
Пожар локализован в 16:00, уточнили в МЧС. Площадь возгорания устанавливается.
Как сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, горел лес в районе горы Бурун-Кая.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.