https://crimea.ria.ru/20250608/v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-gorel-les-1147049064.html

В Бахчисарайском районе Крыма горел лес

В Бахчисарайском районе Крыма горел лес - РИА Новости Крым, 08.06.2025

В Бахчисарайском районе Крыма горел лес

В Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье загорелся лес. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T20:13

2025-06-08T20:13

2025-06-08T20:36

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье загорелся лес. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателем, огонь вспыхнул в воскресенье около 12:35. С огнем боролись 73 специалиста и 16 единиц техники, в том числе от 1 пожарно-спасательного отряда, специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и лесоохотничьего хозяйства.Пожар локализован в 16:00, уточнили в МЧС. Площадь возгорания устанавливается.Как сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, горел лес в районе горы Бурун-Кая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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